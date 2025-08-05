Мер Івано-Франківська вилаявся матом на активіста через питання ОСББ (відео)

Інцидент трапився під час серпневого прийому громадян. Але суть скандалу не зовсім зрозуміла, адже в соцмережах з'явилась лише частина відеозапису.

Related video

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків перейшов на лексику 18+ до іванофранківця, який прийшов до нього на прийом в робочий час 4 серпня. Про це повідомив сам громадянський активіст Богдан Козак, який виклав повну версію відео у себе на Facebook. У соцмережах з'явилась лише частина ролика.

Руслан Марцінків на зустрічі із громадянами

На відео чоловік, який знімає відео, пояснює Марцінківу, що він громадський активіст, на що той каже: "Ви не громадський активіст – ви громадський довбо***б". Чоловік у боргу не лишається і каже, що Марцінків "сам довбо***б". До цього Марцінків казав чоловікові, що не хоче із ним спілкуватись, бо він "хамить".

Козак стверджує, що 4 серпня, за запрошенням голови ОСББ "Млинарська" Тетяни Кульпа, пішли разом із активістом Степаном Гавриленком на прийом до мера.

ОСББ звернулося до нього майже місяць тому, щоб він допоміг їм захистити їхнє право на користування землею для обслуговування їхнього будинку на вул. Млинарська, 9, про що вони вже просять два роки. На останній сесії ділянку передали місцевій фірмі в оренду на 10 років.

"Цим рішенням чотири родини залишили без землі, хоча вони багато років нею користуються. Це рішення стало для них несподіваним, оскільки мер обіцяв нікому не давати цю ділянку в користування", - повідомив Козак.

Він заявив, що наголосив меру, щоб проводилися слухання згідно зі Статутом громади в неробочий час, адже потрібна зустріч мера із громадськість з питання забудов в місті.

"Після цього мер ніби "сказився". У мою сторону пролунали лайка нецензурна, обзивання, звинувачення, що я отримую якісь гроші від якихось відділів і т. д. За вказівкою мера муніципальні працівники в кількості трьох осіб мене насильно вивели із залу", - розповів Козак та заявив, що викликав поліцію і написав заяву про перешкоджання діяльності громадському діячу та застосування сили.

Сам Руслан Марцінків скандал не коментував, зазначив лише, що 4 серпня провів зустріч із громадянами і понад 6 годин спілкувався з мешканцями Івано-Франківська.

Руслан Марцінків на зустрічі із громадянами Фото: Соцмережі

Нагадаємо, міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків у разі якщо з ним щось станеться, доручив секретарю міськради у разі потреби очолити місто. Він розповів, що час від часу їздить на лінію фронту і вже двічі був у ситуації, яка загрожувала його життю. Тому вирішив, що на такий випадок має передати місто у надійні руки.

Також Фокус розповідав, що нині на Івано-Франківщині живе блогер з Іраку, який вчить українську мову та хоче купити будинок у селі.