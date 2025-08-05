Поступление на бакалавриат 2025: в кабинетах абитуриентов уже появились рекомендации к зачислению

Нынешние абитуриенты, поступающие в учреждения высшего образования на бакалавриат, уже получили рекомендации к зачислению. Их можно посмотреть в электронных кабинетах: всего рекомендации получили 176 376 абитуриентов.

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Алгоритм адресного размещения работал по логике выставления приоритетов и результатов, которые получили поступающие по итогам тестирования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

"Алгоритм адресного размещения сработал — и сработал так, как и было задумано: по логике выставленных приоритетов и результатов поступающих. Это делает систему поступления более понятной, справедливой и честной", — отметил чиновник.

Итак, в целом рекомендации получили 176 376 поступающих, из них:

65 493 — на бюджетную форму;

110 883 — на контрактную форму.

В 2025 году рекомендации получили 176 376 поступающих на бакалавриат

По словам Винницкого, в 2025 году алгоритм распределял не только на места государственного заказа, но и те, что "контрактные" (в том числе и те, что с грантом). Среди тех, кто получил бюджетное место:

61 178 человек — дневная форма обучения;

4 315 — заочная форма.

Получили места по квотам:

Квота-1: 4 060 человек;

Квота-2: 4 960 человек.

Всего в 2025 году было создано около 210 тысяч электронных кабинетов, рассказал Михаил Винницкий. Среди них около 20 тысяч абитуриентов не получили рекомендаций ни на один из приоритетов, который подавался, однако они могут поступить на контракт на следующем этапе, который стартует после 11 августа.

Поступление на бакалавриат 2025: что нужно сделать для зачисления

Что нужно сделать для зачисления

По информации Государственного предприятия "Инфоресурс", для зачисления на обучение в учреждения высшего образования абитуриентам нужно выполнить несколько требований. Это нужно сделать до 18:00 часов 9 августа:

Подтвердить выбор места обучения: это можно сделать в электронном кабинете или в самом образовательном учреждении; Выполнить требования к зачислению, предусматривающие правила приема, установленные учреждением высшего образования; Заключить договор на обучение между образовательным учреждением и поступающим.

У тех абитуриентов, которые получили рекомендации, напротив одного из заявлений статус должен измениться на "Рекомендовано". Важно помнить, что рекомендация предоставляется только на одно место по одному заявлению.

Когда все перечисленные действия будут выполнены правильно, статус с "Рекомендовано" изменится на "Включено в приказ". Зачисление в этом году продлится до 11 августа.

Напомним, 23 июля МОН объяснило, почему конкурсные баллы стали ниже.

Также в июне директор УЦОКО Татьяна Вакуленко в интервью "Освіторії" рассказала, как украинцы списывают во время сдачи HMT.