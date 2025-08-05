Вступ на бакалаврат 2025: у кабінетах вступників вже з'явилися рекомендації до зарахування

Цьогорічні абітурієнти, які вступають у заклади вищої освіти на бакалаврат, вже отримали рекомендації до зарахування. Їх можна переглянути в електронних кабінетах вступників: загалом рекомендації отримали 176 376 вступників.

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Алгоритм адресного розміщення працював за логікою виставлення пріоритетів та результатів, що отримали вступники за підсумками тестування. Про це повідомив заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький.

"Алгоритм адресного розміщення спрацював — і спрацював так, як і було задумано: за логікою виставлених пріоритетів і результатів вступників. Це робить систему вступу зрозумілішою, справедливішою і чеснішою", — зазначив посадовець.

Отже, загалом рекомендації отримали 176 376 вступників, з них:

65 493 — на бюджетну форму;

110 883 — на контрактну форму.

У 2025 році рекомендації отримали 176 376 вступників на бакалаврат

За словами Винницького, у 2025 році алгоритм розподіляв не лише на місця державного замовлення, а й ті, що "контрактні" (зокрема і ті, що з грантом). Серед тих, хто отримав бюджетне місце:

61 178 осіб — денна форма навчання;

4 315 — заочна форма.

Отримали місця за квотами:

Квота-1: 4 060 осіб;

Квота-2: 4 960 осіб.

Загалом у 2025 році було створено близько 210 тисяч електронних кабінетів, розповів Михайло Винницький. З-поміж них близько 20 тисяч вступників не отримали рекомендацій на жоден із пріоритетів, що подавався, однак вони можуть вступити на контракт на наступному етапі, що стартує після 11 серпня.

Вступ на бакалаврат 2025: що потрібно зробити для зарахування

Що потрібно зробити для зарахування

За інформацією Державного підприємства "Інфоресурс", для зарахування на навчання у заклади вищої освіти вступникам потрібно виконати кілька вимог. Це потрібно зробити до 18:00 години 9 серпня:

Підтвердити вибір місця навчання: це можна зробити в електронному кабінеті або ж у самому освітньому закладі; Виконати вимоги до зарахування, що передбачають правила прийому, встановлені закладом вищої освіти; Укласти договір на навчання між освітнім закладом та вступником.

У тих вступників, які отримали рекомендації, навпроти однієї із заяв статус має змінитися на "Рекомендовано". Важливо пам'ятати, що рекомендація надається лише на одне місце за однією заявою.

Коли всі перелічені дії буде виконано правильно, статус із "Рекомендовано" зміниться на "Включено до наказу". Зарахування цьогоріч триватиме до 11 серпня.

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