Тернопольская ОВА распространила рекламу курсов украинского языка: при этом сама допустила ошибку (скриншот)

Тернопольская областная военная администрация распространила объявление о бесплатных курсах по украинскому языку для ветеранов и членов их семей. При этом в самом объявлении была языковая ошибка.

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В объявлении говорилось о курсах украинского, которые запустило Министерство по делам ветеранов Украины. Соответствующее сообщение Тернопольская ОВА разместила в официальном Telegram-канале ведомства, однако впоследствии удалила его.

В баннере, который был прикреплен к сообщению, вместо слова "курси" было написано "курсі".

"Запрошуємо на безоплатні курсі з української мови", — говорилось в объявлении.

Скриншот из соцсетей | сообщение с ошибкой Тернопольской ОВА

Также в Тернопольской ОВА отметили, что курсы украинского языка помогут улучшить уровень владения языком, укрепить национальную идентичность, сформировать здоровый менталитет и языковую культуру украинского общества.

"Призываем всех ветеранов и членов их семей воспользоваться этой возможностью, ведь владение украинским языком — это не только знания, но и часть нашего национального достоинства и единства", — отметили также в ведомстве.

Соответствующее сообщение с ошибкой на баннере появилось также на Facebook-странице Тернопольской ОВА, однако там оно также уже недоступно. Вероятно, сообщения с ошибкой ведомство удалило после того, как люди в соцсетях начали распространять скриншоты, указывая на допущенную ошибку.

Само обучение на курсах доступно в удобном формате — онлайн или офлайн.

Напомним, 5 августа заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сообщил, что в кабинетах поступающих на бакалавриат 2025 уже появились рекомендации к зачислению.

Также 5 августа Государственная миграционная служба рассказала, что украинцев штрафуют за ошибку в паспорте.