Тернопільська ОВА поширила рекламу курсів української мови: при цьому сама припустилася помилки (скриншот)

Тернопільська обласна військова адміністрація поширила оголошення про безплатні курси з української мови для ветеранів та членів їхніх родин. При цьому у самому оголошенні була мовна помилка.

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В оголошенні йшлося про курси української, які запустило Міністерство у справах ветеранів України. Відповідний допис Тернопільська ОВА розмістила в офіційному Telegram-каналі відомства, однак згодом видалила його.

У банері, який був прикріплений до допису, замість слова "курси" було написано "курсі".

"Запрошуємо на безоплатні курсі з української мови", — йшлося в оголошенні.

Скриншот із соцмереж | допис із помилкою Тернопільської ОВА

Також у Тернопільській ОВА зазначили, що курси української мови допоможуть покращити рівень володіння мовою, зміцнити національну ідентичність, сформувати здоровий менталітет та мовну культуру українського суспільства.

"Закликаємо всіх ветеранів та членів їхніх родин скористатися цією можливістю, адже володіння українською мовою — це не лише знання, а й частина нашої національної гідності та єдності", — зазначили також у відомстві.

Відповідний допис із помилкою на банері з'явився також на Facebook-сторінці Тернопільської ОВА, однак там він також вже недоступний. Ймовірно, дописи із помилкою відомство видалило після того, як люди у соцмережах почали поширювати скриншоти, вказуючи на допущену помилку.

Саме навчання на курсах доступне у зручному форматі — онлайн або офлайн.

Нагадаємо, 5 серпня заступник міністра освіти й науки Михайло Винницький повідомив, що у кабінетах вступників на бакалаврат 2025 вже з'явилися рекомендації до зарахування.

Також 5 серпня Державна міграційна служба розповіла, що українців штрафують за помилку у паспорті.