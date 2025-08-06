Дожди собьют температуру в Украине: Диденко рассказала, где будет холоднее всего (карта)

После августовской жары Киев накрыл настоящий ливень, осадки придут и в другие регионы. Синоптик Наталья Диденко объяснила, что такое изменение связано с холодным атмосферным фронтом, и поделилась прогнозом погоды на завтра.

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"Сегодня Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт", — подчеркнула эксперт в своем Telegram-канале 6 августа.

Из-за этого в западных, северных и центральных областях в среду ожидаются дожди с грозами. Не исключены также сильные ливни, шквалы и даже град. Однако осадки накроют не всю Украину — на юге и в части центральной части будет сухо.

Погода на завтра: прогноз от Диденко

7 августа Украина уже окажется "в тылу" холодного атмосферного фронта. В целом будет сухо, но температура упадет на несколько градусов.

Столбики термометров, по прогнозу Диденко, будут фиксировать такие показатели:

на западе — от +20 до +24 градусов;

на севере — от +22 до +26;

в центре — от +24 до +29;

на востоке — от +26 до +32;

на юге — от +30 до +33.

Инфографика с прогнозом погоды на 7 августа Фото: Укргидрометцентр

Погода на завтра в Киеве на завтра в Киеве

Диденко сообщила, что в Киеве в четверг будет сухо и солнечно. Температура, по словам синоптика, будет комфортной — 24 градуса тепла.

Напомним, синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, какой будет погода в первой половине августа. По ее словам, сильными контрастами последний месяц лета пока не будет удивлять.

В Daily Mail 6 августа сообщили, что аномальная жара и засуха вызвали масштабные лесные пожары в Южной Европе. Самая острая ситуация — в департаменте Од на юге Франции.