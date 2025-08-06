Дощі зіб'ють температуру в Україні: Діденко розповіла, де буде найхолодніше (карта)
Після серпневої спеки Київ накрила справжня злива, опади завітають й в інші регіони. Синоптикиня Наталка Діденко пояснила, що така зміна пов’язана з холодним атмосферним фронтом, та поділилась прогнозом погоди на завтра.
"Сьогодні Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт", — підкреслила експертка у своєму Telegram-каналі 6 серпня.
Через це у західних, північних і центральних областях у середу очікуються дощі з грозами. Не виключені також сильні зливи, шквали і навіть град. Однак опади накриють не всю Україну — на півдні й у частині центральної частини буде сухо.
Погода на завтра: прогноз від Діденко
7 серпня Україна вже опиниться "в тилу" холодного атмосферного фронту. Загалом буде сухо, але температура впаде на кілька градусів.
Стовпчики термометрів, за прогнозом Діденко, фіксуватимуть такі показники:
- на заході — від +20 до +24 градусів;
- на півночі — від +22 до +26;
- у центрі — від +24 до +29;
- на сході — від +26 до +32;
- на півдні — від +30 до +33.
Погода на завтра в Києві
Діденко повідомила, що у Києві в четвер буде сухо й сонячно. Температура, зі слів синоптикині, буде комфортною — 24 градуси тепла.
Нагадаємо, синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, якою буде погода у першій половині серпня. З її слів, сильними контрастами останній місяць літа поки не дивуватиме.
У Daily Mail 6 серпня повідомили, що аномальна спека та посуха спричинили масштабні лісові пожежі у Південній Європі. Найгостріша ситуація — у департаменті Од на півдні Франції.