Стрельба в Черкассах: КОРД задержал мужчину, который захватил McDonald's (фото)

Полиция подтвердила — вооруженный мужчина, который стрелял в черкасском McDonald's, задержан. После выстрелов он ранил себя и закрылся в туалете.

В Черкассах в ресторане McDonald's на улице Смелянской неизвестный открыл стрельбу, после чего закрылся в туалете. Полиция подтвердила его задержание — стрелка госпитализировали с ранением.

Инцидент произошел 7 августа около 11:00. По словам пресс-секретаря полиции области Зои Вовк, мужчина с оружием зашел в ресторан, произвел несколько выстрелов, ранил себя и закрылся в туалете.

Полиция сразу эвакуировала посетителей и персонал, оцепила территорию заведения и ввела специальную полицейскую операцию. Через час спецназовцы КОРД задержали нападавшего. Его госпитализировали, других пострадавших нет.

"Мужчина зашел в помещение, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после закрылся в туалете. Силами спецподразделения КОРД его задержали, больше никто не пострадал. Пострадавший госпитализирован", — сообщили в полиции.

Задержанному оказывается медицинская помощь, его допрос состоится после стабилизации состояния. Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Следователи выясняют мотивы содеянного.

Работники скорой помощи на носилках вынесли мужчину из McDonald's в Черкассах.