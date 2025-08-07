Стрілянина у Черкасах: КОРД затримав чоловіка, який захопив McDonald's (фото)

Поліція підтвердила — озброєний чоловік, який стріляв у черкаському McDonald’s, затриманий. Після пострілів він поранив себе та зачинився у вбиральні.

У Черкасах у ресторані McDonald’s на вулиці Смілянській невідомий відкрив стрілянину, після чого зачинився в туалеті. Поліція підтвердила його затримання — стрілка госпіталізували з пораненням.

Інцидент стався 7 серпня приблизно об 11:00. За словами речниці поліції області Зої Вовк, чоловік зі зброєю зайшов у ресторан, здійснив кілька пострілів, поранив себе та зачинився у вбиральні.

Поліція одразу евакуювала відвідувачів та персонал, оточила територію закладу і ввела спеціальну поліцейську операцію. Через годину спецпризначенці КОРД затримали нападника. Його госпіталізували, інших постраждалих немає.

"Чоловік зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив, а після зачинився у вбиральні. Силами спецпідрозділу КОРД його затримали, більше ніхто не постраждав. Потерпілого госпіталізовано", — повідомили у поліції.

Затриманому надається медична допомога, його допит відбудеться після стабілізації стану. Розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї). Слідчі з’ясовують мотиви скоєного.

Як повідомляв Фокус, 7 серпня у центрі Черкас в одному з ресторанів швидкого харчування сталася стрілянина. Поліція евакуювала персонал та відвідувачів.

Працівники швидкої допомоги на ношах винесли чоловіка з McDonald's в Черкасах.