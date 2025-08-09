"Далеко не фанат ТЦК": у Зеленского отреагировали на драки гражданских с работниками военкоматов

Физическое противостояние с работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки недопустимо во время войны, ведь ТЦК — это часть обороноспособности Украины.

Тем более, что многие сотрудники ТЦК недавно были бойцами Вооруженных сил Украины, отметила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук.

"Я далеко не фанат ТЦК. Разделяю много критических мнений относительно их работы. Более того, считаю, что реформа ТЦК является жизненно важной сегодня. Но, когда некоторые граждане вступают в физическое противостояние с работниками ТЦК — это неправильно", — написала Верещук.

Она объяснила, что с пониманием относится к различным жизненным обстоятельствам, проявлению человеческих эмоций, а также уважает право граждан на протест.

"Нравится нам это или нет, но ТЦК является частью обороноспособности страны. А мы — в состоянии войны. Здесь я защищаю не ТЦК как таковые, а закон и порядок в военное время. Помните: многие работники ТЦК еще вчера были военными ВСУ на фронте, на которых мы молимся", — отметила Верещук.

Заместитель руководителя ОП подчеркнула, что выступает против "бусификаций", но отметила, что не стоит унижать или бить людей, которые еще вчера "были в окопах и рисковали жизнью".

"Если есть закон и человек в розыске — что должны делать ТЦК или полиция? Здесь вопрос к тем, кто принимает законодательство, а не к тем, кто должен его выполнять... Каждый имеет право на свое мнение о мобилизации и ТЦК — выражать его частным образом или публично. Но вступать в физическое противостояние — недопустимо. Потому что во время войны закон и порядок — не менее важное оружие, чем пушки", — подчеркнула Верещук.

Напомним, 7 августа на Волыни толпа напала на служебное авто ТЦК после того, как один из местных жителей отказался предъявить документы.

5 августа в Черкассах мужчина угрожал гранатой работникам ТЦК во время проверки документов.