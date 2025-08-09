"Далеко не фанат ТЦК": у Зеленського відреагували на бійки цивільних з працівниками військкоматів

Фізичне протистояння з працівниками територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки неприпустиме під час війни, адже ТЦК — це частина обороноздатності України.

Тим паче, що багато співробітників ТЦК нещодавно були бійцями Збройних сил України, зазначила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук.

"Я далеко не фанат ТЦК. Поділяю багато критичних думок щодо їхньої роботи. Ба більше, вважаю, що реформа ТЦК є життєво важливою сьогодні. Але, коли деякі громадяни вступають у фізичне протистояння з працівниками ТЦК — це неправильно", — написала Верещук.

Вона пояснила, що з розумінням ставиться до різних життєвих обставин, прояву людських емоцій, а також поважає право громадян на протест.

"Подобається нам це чи ні, але ТЦК є частиною обороноздатності країни. А ми — у стані війни. Тут я захищаю не ТЦК як такі, а закон і порядок у воєнний час. Пам’ятаймо: багато працівників ТЦК ще вчора були військовими ЗСУ на фронті, на яких ми молимось", — зазначила Верещук.

Заступниця керівника ОП підкреслила, що виступає проти "бусифікацій", але зауважила, що не варто принижувати чи бити людей, які ще вчора "були в окопах і ризикували життям".

"Якщо є закон і людина в розшуку — що мають робити ТЦК чи поліція? Тут питання до тих, хто ухвалює законодавство, а не до тих, хто має його виконувати… Кожен має право на свою думку щодо мобілізації й ТЦК — висловлювати її приватно чи публічно. Але вступати у фізичне протистояння — неприпустимо. Бо під час війни закон і порядок — не менш важлива зброя, ніж гармати", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, 7 серпня на Волині натовп напав на службове авто ТЦК після того, як один із місцевих жителів відмовився пред'явити документи.

5 серпня у Черкасах чоловік погрожував гранатою працівникам ТЦК під час перевірки документів.