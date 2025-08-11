В Украине ощутимо похолодает: какой будет погода 11 августа (карта)

По всей территории Украины будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет кратковременный дождь, а днем будет без осадков.

Жара в Украине наконец-то спадет. Температура ночью опустится до 12-17°, днем будет не более 20-25 градусов, сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

Прогноз погоды 11 августа Фото: Украинский гидрометеорологический центр

Летняя жара ушла. На вторую неделю августа в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в северных, местами центральных и западных областях, днем на Левобережье страны кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков.

Температура в южной части ночью составит комфортные 18-23 градусов, днем — 28-33; на остальной территории ночью будет 12-17 градусов, в центральных областях до 20 градусов, днем — 23-28, в большинстве западных, северных и Винницкой областях 20-25.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в северо-восточной части днем местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве ночью будет 15-17 градусов, днем — 22-24 градусов.

Известный синоптик Наталья Диденко сообщила, что 11 августа большинство регионов Украины будут находиться в тыловой части холодного атмосферного фронта. Температурные показатели на западе, севере, в центральной части и на востоке снизятся на несколько градусов и составят 21-29 градусов. Сохранится и облачная погода. Только с 12 августа в западных областях наступит солнечная погода.

Также синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха поделилась прогнозом погоды на август и рассказала, когда ждать похолодания после летней жары.