В Україні відчутно похолоднішає: якою буде погода 11 серпня (карта)

По всій території України буде хмарно з проясненнями. Вночі пройде короткочасний дощ, а вдень буде без опадів.

Related video

Спека в Україні нарешті спаде. Температура вночі опуститься до 12-17°, вдень буде не більше 20-25 градусів, повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі.

Прогноз погоди 11 серпня Фото: Український гідрометеорологічний центр

Літня спека пішла. На другий тиждень серпня в Україні буде хмарно з проясненнями. Вночі у північних, місцями центральних та західних областях, вдень на Лівобережжі країни короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів.

Температура у південній частині вночі становитиме комфортні 18-23 градусів, вдень - 28-33; на решті території вночі буде 12-17 градусів, в центральних областях до 20 градусів, вдень - 23-28, у більшості західних, північних та Вінницькій областях 20-25.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у північно-східній частині вдень місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві вночі буде 15-17 градусів, вдень - 22-24 градусів.

Відома синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що 11 серпня більшість регіонів України перебуватимуть у тиловій частині холодного атмосферного фронту. Температурні показники на заході, півночі, у центральній частині та на сході знизяться на кілька градусів і становитимуть 21-29 градусів. Збережеться і хмарна погода. Тільки із 12 серпня в західних областях настане сонячна погода.

Нагадаємо, Фокус писав про прогноз погоди на весь тиждень.

Також синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха поділилась прогнозом погоди на серпень та розповіла, коли чекати на похолодання після літньої спеки.