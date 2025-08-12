Вредят имиджу Украины: в ГПСУ объяснили, почему усиливают контроль за границей

Гражданам Украины от 18 до 60 лет временно запрещено на время действия военного положения уезжать за пределы Украины и тем более незаконно пересекать границу по "зеленому" коридору.

Такие действия нарушителей вредят имиджу Украины, потому что это – ответственность нашего государства перед странами, с которыми мы граничим, заявил в Медиацентре Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Поэтому пограничники, как и раньше, будут делать все необходимое для того, чтобы таких незаконных случаев пересечения границы не было. Мы привлекаем и увеличиваем количество пограничных нарядов, насколько это возможно, действуют и оперативные группы, мы также используем и технические средства наблюдения: видеокамеры и беспилотники", – подчеркнул он.

Демченко также рассказал, что на отдельных участках украинской границы возникают очереди.

"В июле границу пересекло почти 4,2 миллиона граждан. Это показатели в обоих направлениях. В августе также видим преимущество на въезд."

Спикер ГНСУ добавил, что большого возвращения украинских граждан ожидают перед 1 сентября, когда мамы с детьми, а это основная категория пересекающих границу, будут возвращаться, чтобы успеть на новый учебный год.

Пресс-секретарь ГПУСУ отметил, что при пересечении границы наибольшее количество нарушений – это незаконный выезд за пределы, использование поддельных документов и фальсификация условий выезда.

