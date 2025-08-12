Шкодять іміджу України: у ДПСУ пояснили, чому посилюють контроль за кордоном

Громадянам України від 18 до 60 років тимчасово заборонено на час дії воєнного стану виїжджати за межі України і тим паче незаконно перетинати кордон "зеленим" коридором.

Related video

Такі дії порушників шкодять іміджу України, тому що це — відповідальність нашої держави перед країнами, з якими ми межуємо, заявив у Медіацентрі Україна речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Тому прикордонники, як і раніше, робитимуть все необхідне для того, щоб таких незаконних випадків перетину кордону не було. Ми залучаємо і збільшуємо кількість прикордонних нарядів, наскільки це можливо, діють і оперативні групи, ми також використовуємо і технічні засоби спостереження: відеокамери та безпілотники", — наголосив він.

Демченко також розповів, що на окремих ділянках українського кордону виникають черги.

"У липні кордон перетнуло майже 4,2 мільйона громадян. Це показники в обох напрямках. У серпні також бачимо перевагу на в'їзд."

Речник ДПСУ додав, що великого повернення українських громадян очікують перед 1 вересня, коли мами з дітьми, а це основна категорія тих, хто перетинає кордон, повертатимуться, щоб встигнути на новий навчальний рік.

Речник ГПУСУ зазначив, що під час перетину кордону найбільша кількість порушень — це незаконний виїзд за межі, використання підроблених документів і фальсифікація умов виїзду.

Раніше Фокус писав, що на кордоні з Румунією затримали трьох "ухильників", які знайшли незвичайний спосіб сховатися від правоохоронців.

Ми також розповідали, що прикордонники затримали одразу 19 чоловіків. Ті намагалися прорватися до кордону зі Словаччиною.