Море в Одессе "цветет": экоинспекторы обнаружили превышение вредных веществ (видео)

Вода в прибрежной зоне Одесской области приобретает зеленый, грязно-желтый или коричневый оттенок. И она не только воняет, но и опасна, правда для водных организмов, а не для людей.

Related video

В последние недели жители Одессы и отдыхающие на пляжах наблюдают значительное скопление водорослей, которые волнами прибивает к побережью. Вода в прибрежной зоне становится мутной и начинает неприятно пахнуть, сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Вода становится зеленого, грязно-желтого или коричневого оттенка, а люди жалуются на вонь.

Государственные инспекторы отобрали пробы морской воды в пределах города, в местах, где водоросли образуют почти сплошной слой на поверхности. Результаты анализов показали превышение норм.

"Взвешенные вещества — в 1,5 раза больше нормы. Это ухудшает прозрачность воды, уменьшает проникновение света и влияет на фотосинтез водных растений", — сообщили инспекторы.

Также они отметили, что содержание азота аммонийного — в 5,5 раза больше нормы. Это токсичное соединение, которое появляется в результате разложения органических остатков. Оно опасно для водных организмов, особенно при высокой температуре и низком уровне кислорода, и может приводить к замору рыбы.

"Избыток питательных веществ в воде способствует процессу эвтрофикации — так называемому "цветению" моря, которое сопровождается дефицитом кислорода и ухудшением состояния морской экосистемы", — сообщили экологи.

Большого вреда здоровью от купания в зеленой воде, даже детям, не будет, говорят биологи. Но глотать такую воду все же не стоит.

"Там бурное цветение и действительно выделяется целый ряд токсинов. При попадании внутрь цианобактерии могут вызвать отравление", — рассказывал биолог Владислав Балинский.

Водоросли активно размножаются из-за жары и попадания в море со сточными водами органических отходов. Биогенные элементы попадают в море из стока пресных вод.

Напомним, в конце июля на побережье Испании, как Средиземноморском, так и Атлантическом начала стремительно распространяться инвазивная буро-зеленая водоросль Rugulopteryx okamurae. Это растение, которое имеет неприятный запах и массово выбрасывается на берег, вызывает серьезные трудности для экологии. Этот вид водоросли происходит из Азии и, по предварительным данным, впервые появился в Гибралтарском проливе около 2015 года. Предположительно, ее занесли торговые суда.

Также исследователи предупредили о появлении "смертельного пояса водорослей" на побережье Флориды — ожидается, что в этом году объем саргасума, выброшенного на берег, достигнет рекордной массы в 31 миллион тонн.