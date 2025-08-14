Море в Одесі "цвіте": екоінспектори виявили перевищення шкідливих речовин (відео)

Вода в прибережній зоні Одещини набуває зеленого, брудно-жовтого чи коричневого відтінку. І вона не тільки смердить, але і є небезпечною, щоправда для водних організмів, а не для людей.

Останніми тижнями мешканці Одеси та відпочивальники на пляжах спостерігають значне скупчення водоростей, які хвилями прибиває до узбережжя. Вода в прибережній зоні стає мутною та починає неприємно пахнути, повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Вода стає зеленого, брудно-жовтого чи коричневого відтінку, а люди скаржаться на сморід.

Державні інспектори відібрали проби морської води в межах міста, у місцях, де водорості утворюють майже суцільний шар на поверхні. Результати аналізів показали перевищення норм.

"Завислі речовини — у 1,5 раза більше норми. Це погіршує прозорість води, зменшує проникнення світла та впливає на фотосинтез водних рослин", - повідомили інспектори.

Також вони зауважили, що вміст азоту амонійного — у 5,5 раза більше норми. Це токсична сполука, яка з'являється внаслідок розкладу органічних решток. Вона небезпечна для водних організмів, особливо за високої температури та низького рівня кисню, і може призводити до замору риби.

"Надлишок поживних речовин у воді сприяє процесу евтрофікації — так званому "цвітінню" моря, яке супроводжується дефіцитом кисню та погіршенням стану морської екосистеми", - повідомили екологи.

Великої шкоди здоров'ю від купання у зеленій воді, навіть дітям, не буде, кажуть біологи. Але ковтати таку воду все ж не варто.

"Там бурхливе цвітіння і дійсно виділяється цілий ряд токсинів. При попаданні всередину ціанобактерії можуть викликати отруєння", - розповідав біолог Владислав Балінський.

Водорості активно розмножуються через спеку та потрапляння у море зі стічними водами органічних відходів. Біогенні елементи потрапляють у море зі стоку прісних вод.

Нагадаємо, наприкінці липня на узбережжі Іспанії, як Середземноморському, так і Атлантичному почала стрімко поширюватись інвазивна буро-зелена водорість Rugulopteryx okamurae. Ця рослина, яка має неприємний запах і масово викидається на берег, викликає серйозні труднощі для екології. Цей вид водорості походить з Азії та, за попередніми даними, вперше з’явився у Гібралтарській протоці близько 2015 року. Імовірно, її занесли торгові судна.

Також дослідники попередили про появу "смертельного пояса водоростей" на узбережжі Флориди — очікується, що цього року обсяг саргасума, викинутого на берег, досягне рекордної маси в 31 мільйон тонн.