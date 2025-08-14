Во Львове выгоняют волонтеров, которые плетут сетки для ВСУ: за них вступилась нардеп (видео)

Волонтеров, которые с начала 2023 года изготавливали маскировочные сетки, "выселяют" из помещения в общежитии, где они работали. Во львовском колледже объяснили это решение тем, что их деятельность якобы несет угрозу для здоровья студентов.

"Львовских волонтеров, которые изготовили более 19 тысяч маскировочных полотен, выгоняют из помещения. Без адекватных объяснений приказали до 1 августа убраться", — заявила народный депутат от партии "Европейская Солидарность" София Федина на своей странице в Facebook 14 августа.

Она уточнила, что волонтеры работали в "комнатке" общежития Львовского колледжа пищевых технологий.

В волонтерской группе "Оберіг" сообщили, что вынуждены временно прекратить работу, ведь их заставляют освободить помещение общежития до 30 августа.

"Мы работаем с 11 января 2023 года и потребность в маскировке на сегодня для Военных не уменьшилась", — отметила волонтер Ирина Гальвицкая-Федорук.

Что говорят в колледже

Во Львовском профессиональном колледже пищевой и перерабатывающей промышленности НУПТ заявили, что ценят труд волонтеров, но обязаны соблюдать требования законодательства, норм пожарной безопасности и санитарных правил.

"Волонтеры находились в помещении общежития без заключенных договоров и без официального согласования с администрацией учреждения. Обнаруженные материалы для изготовления сеток содержат синтетические составляющие, которые при хранении и использовании в закрытом помещении могут негативно влиять на здоровье жителей. Это подтверждается требованиями санитарных норм и инструкций по охране труда", — сообщили в учебном заведении.

В колледже объяснили, что администрация вынуждена прекратить "несанкционированное пребывание посторонних лиц" в общежитии для "устранения потенциальной угрозы" для здоровья студентов и лиц со статусом ВПЛ, которые там проживают. При этом в посте указано, что в учебном заведении готовы "рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества в других помещениях" в соответствии с требованиями и разрешениями.

Реакция нардепа и волонтеров

Украинцы в комментариях раскритиковали такое объяснение, отметив важность маскировочных сеток для фронта и напомнив, что долгое время деятельность волонтеров не представляла угрозы по неизвестным причинам.

Федина обвинила администрацию в том, что с волонтерами даже "не попытались поговорить", а вместо этого выгнали из маленькой комнатки. Она отдельно раскритиковала коменданта, который отказался с ней пообщаться.

Гальвицкая-Федорук также прокомментировала публикацию колледжа, заверив, что материал, из которого волонтеры изготавливают сетки — безопасный и не воспламеняющийся.

"Его используют в медицине, и он не влияет на здоровье людей", — подчеркнула волонтер.

Мэр города Андрей Садовой на момент публикации материала не отреагировал на скандал.

