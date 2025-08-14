У Львові виганяють волонтерів, які плетуть сітки для ЗСУ: за них заступилась нардепка (відео)

Волонтерів, які з початку 2023 року виготовляли маскувальні сітки, "виселяють" з приміщення у гуртожитку, де вони працювали. У львівському коледжі пояснили це рішення тим, що їхня діяльність нібито несе загрозу для здоров’я студентів.

Related video

"Львівських волонтерів, які виготовили понад 19 тисяч маскувальних полотен, виганяють з приміщення. Без адекватних пояснень наказали до 1 серпня забратися", — заявила народна депутатка від партії "Європейська Солідарність" Софія Федина на своїй сторінці у Facebook 14 серпня.

Вона уточнила, що волонтери працювали у "кімнатці" гуртожитку Львівського коледжу харчових технологій.

У волонтерській групі "Оберіг" повідомили, що змушені тимчасово припинити роботу, адже їх змушують звільнити приміщення гуртожитку до 30 серпня.

"Ми працюємо з 11 січня 2023 року і потреба в маскуванні на сьогодні для Військових не зменшилась", — наголосила волонтерка Ірина Гальвицька-Федорук.

Що кажуть у коледжі

У Львівському фаховому коледжі харчової і переробної промисловості НУХТ заявили, що цінують працю волонтерів, але зобов’язані дотримуватись вимог законодавства, норм пожежної безпеки та санітарних правил.

"Волонтери перебували у приміщенні гуртожитку без укладених договорів та без офіційного погодження з адміністрацією закладу. Виявлені матеріали для виготовлення сіток містять синтетичні складові, що при зберіганні і використанні у закритому приміщенні можуть негативно впливати на здоров’я мешканців. Це підтверджується вимогами санітарних норм та інструкцій з охорони праці", — повідомили у навчальному закладі.

Публікація на сторінці Львівського фахового коледжу харчової і переробної промисловості НУХТ Фото: Скриншот

У коледжі пояснили, що адміністрація змушена припинити "несанкціоноване перебування сторонніх осіб" у гуртожитку задля "усунення потенційної загрози" для здоров’я студентів і осіб зі статусом ВПО, які там проживають. При цьому у пості зазначено, що у навчальному закладі готові "розглянути можливість подальшої співпраці в інших приміщеннях" відповідно вимог і дозволів.

Реакція нардепки й волонтерів

Українці у коментарях розкритикували таке пояснення, наголосивши на важливості маскувальних сіток для фронту та нагадавши, що довгий час діяльність волонтерів не становила загрози з невідомих причин.

Федина звинуватила адміністрацію у тому, що з волонтерами навіть "не спробували поговорити", а натомість вигнали з маленької кімнатки. Вона окремо розкритикувала коменданта, який відмовився з нею поспілкуватись.

Народна депутатка прокоментувала пост коледжу Фото: Скриншот Також у коментарях відповіла на пост представниця волонтерської групи Фото: Скриншот

Гальвицька-Федорук також прокоментувала публікацію коледжу, запевнивши, що матеріал, з якого волонтери виготовляють сітки — безпечний та не займистий.

"Його використовують в медицині, і він не впливає на здоров'я людей", — підкреслила волонтерка.

Мер міста Андрій Садовий на момент публікації матеріалу не відреагував на скандал.

Нагадаємо, 13 серпня у Києві стався конфлікт між 55-річним місцевим жителем і військовими. Захисники зробили йому зауваження щодо російської музики, після чого почули гасло "Слава Росії" та нецензурну лайку. Чоловік навіть продемонстрував з вікна свою ногу, похизувавшись нею перед одним з бійців, який втратив кінцівку на передовій.

10 серпня на двох заборонених для купання пляжах в Одеській області загинули люди. Жінка показала у соцмережах, що на місці однієї з трагедій стоять загородження та розклеєні оголошення про небезпеку, але відпочивальників це не зупиняє.