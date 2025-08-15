В Харькове полицейский забрал друга из ВВК, чтобы тот избежал мобилизации: какое решение принял суд

В Харькове майор полиции под вымышленным предлогом "задержал" своего друга прямо в кабинете больницы, когда тот проходил военно-врачебную комиссию, чтобы военнообязанный не закончил медосмотр и избежал мобилизации.

Инцидент произошел в харьковской поликлинике во время сдачи анализов. Майор Нацполиции, одетый в форму, зашел прямо в кабинет, заявил, что его друг подозревается в мошенничестве и забрал его с собой. О деталях дела говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

План товарищей раскрыли — майор признан виновным в нарушении ч.1 ст.114-1 УКУ и получил трехлетний испытательный срок.

Соответствующее решение 12 августа 2025 года принял Индустриальный районный суд г. Харькова. В тексте приговора сообщается, что правоохранитель признал свою вину полностью, из-за чего пятилетнее лишение свободы заменили на более мягкое наказание.

В суде сообщили, что обвиняемый — уроженец Харькова с высшим образованием, официально безработный (на момент слушания его уже уволили), не женат, малолетних детей на иждивении не имеет, ранее не судим. Работал участковым офицером отдела превенции Харьковского районного управления полиции № 3. И был "негативно настроенным против Вооруженных Сил Украины".

Детали дела

17 августа 2024 года около 12:00 товарищ майора находился в городской поликлинике № 18 в кабинете сдачи анализов и проходил ВВК. Полицейский в форме пришел прямо в кабинет. Он заявил врачам, что задерживает военнообязанного якобы за "мошенничество" (ст. 190 УК Украины), и мужчину он должен немедленно доставить в участок для следственных действий.

После этого военнообязанный и майор вышли из поликлиники и "направились в неизвестном направлении".

Суд установил, что тогдашний милиционер сознательно использовал свое служебное положение и его действия были умышленными.

"Таким образом лицо совершило уголовное преступление — преступление, предусмотренное ч.1 ст.114-1 УК Украины, а именно препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период", — пришел к выводу судья.

Майор Нацполиции признан виновным. Наказание в виде пяти лет за решеткой заменено на испытательный срок на три года. Мужчину лишили специального звания "майор полиции", а также обязали:

прибывать в суд по первому требованию;

не отлучаться за пределы Харьковской области;

сообщать суду об изменении места жительства и/или места работы;

заплатить 10 696 гривен 80 копеек в пользу государства за проведение портретной экспертизы в ходе расследования.

На основании п.1 и 2 ч.1 ст.76 УК Украины он также обязан:

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы;

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации.

