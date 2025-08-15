У Харкові поліцейський забрав друга з ВЛК, аби той уникнув мобілізації: яке рішення схвалив суд

У Харкові майор поліції під вигаданим приводом "затримав" свого друга прямо в кабінеті лікарні, коли той проходив військово-лікарську комісію, аби військовозобов'язаний не закінчив медогляд й уникнув мобілізації.

Related video

Інцидент трапився у харківській поліклініці під час здачі аналізів. Майор Нацполіції, вдягнений у форму, зайшлов просто до кабінету, заявив, що його друг підозрюється у шахрайстві та забрав його із собою. Про деталі справи йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

План товаришів розкрили – майор визнаний винним у порушенні ч.1 ст.114-1 ККУ й отримав трирічний випробувальний термін.

Відповідне рішення 12 серпня 2025 року ухвалив Індустріальний районний суд м. Харкова. У тексті вироку повідомляється, що правоохоронець визнав свою провину повністю, через що п'ятирічне позбавлення волі замінили на більш м'яке покарання.

У суді повідомили, що обвинувачений – уродженець Харкова з вищою освітою, офіційно безробітний (на момент слухання його вже звільнили), не одружений, малолітніх дітей на утриманні не має, раніше не судимий. Працював дільничним офіцером відділу превенції Харківського районного управління поліції № 3. Та був "негативно настроєним проти Збройних Сил України".

Деталі справи

17 серпня 2024 року близько 12:00 товариш майора перебував у міській поліклініці № 18 у кабінеті здачі аналізів і проходив ВЛК. Поліцейський у формі прийшов прямо до кабінету. Він заявив лікарям, що затримує військовозобов'язаного нібито за "шахрайство" (ст. 190 КК України), і чоловіка він має негайно доставити до відділку для слідчих дій.

Після цього військовозобов'язаний і майор вийшли з поліклініки та "направились у невідомому напрямку".

Суд встановив, що тодішній правоохоронець свідомо використав своє службове становище і його дії були умисними.

"Таким чином особа вчинила кримінальне правопорушення – злочин, передбачений ч.1 ст.114-1 КК України, а саме перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період", – дійшов до висновку суддя.

Майора Нацполіції визнано винним. Покарання у вигляді п'яти років за ґратами замінено на випробувальний термін на три роки. Чоловіка позбавили спеціального звання "майор поліції", а також зобов'язали:

прибувати до суду за першою вимогою;

не відлучатися за межі Харківської області;

повідомляти суд про зміну місця проживання та /або місця роботи;

заплатити 10 696 гривень 80 копійок на користь держави за проведення портретної експертизи під час розслідування.

На підставі п.1 та 2 ч.1 ст.76 КК України він також зобов'язаний:

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;

періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Нагадаємо, 8 серпня у Дніпрі відбувся конфлікт між військовими через ухилянта. Працівники ТЦК затримували цивільного чоловіка, і за нього вирішив заступитись воїн, який перебуває на реабілітації після контузії. У соцмережах заявили, що його побили "до крові".

А на кордоні поблизу села Палло Ужгородської області затримали групу з 19 чоловіків, які намагалися прорватися у Словаччину. Тепер правоохоронці шукають організаторів нелегального переправлення.