Нападают на домашних животных и преследуют людей: Хмельницкую область "атакуют" волки — почему выросла популяция

В Хмельницкой области активизировались волки: хищники заходят во дворы жителей населенных пунктов, не боясь людей. Волки нападают на домашних животных и даже начали преследовать крестьян. Эксперты говорят, что популяция хищников в Украине выросла вдвое.

В частности в Шепетовском районе Хмельницкой области зафиксировано не менее 15 волков: местные охотники предлагают разрешить их отстрел для обеспечения безопасности людей. О ситуации с хищниками рассказало "Суспільне Хмельницький".

Журналисты пообщались с жителями Шепетовского района о случаях, когда волки выходили в села и преследовали людей. Валентина Гордейчук из села Орлинцы поделилась историей, когда волк ее преследовал. Впервые женщина увидела хищника на собственном огороде еще в июне.

"Сначала шла задом, смотрела на него. Он увидел, что я отхожу и меня стал догонять. Волк бежал напрямик ко мне, собаки его придерживали. И тем временем я забежала в дверь и закрылась от него", — рассказала жительница села.

По словам женщины, ее спасителями стали собаки. Животные лаяли на волка, пытаясь его отпугнуть, и это останавливало хищника.

Однако бывали случаи, когда волки не боялись и собак. Другая жительница населенного пункта рассказала, что волк перепугал ее собаку, а ее муж увидел хищника вблизи скотного двора, где стоял скот. Мужчина пытался напугать волка, однако хищник выглядел, по его словам, совсем не напуганным.

Местный охотник рассказал, что волки впервые начали заходить в населенные пункты в начале 2024 года. В начале 2025 года случаи существенно участились — хищников видели жители не менее 10 сел.

Юрий Пикус, главный охотник Шепетовского района, считает, что единственным путем решения проблемы является предоставление разрешения на отстрел хищников. Он насчитал по меньшей мере 15 особей на территории района.

Почему выросла популяция волков в Украине

Виталий Смаголь, ведущий научный сотрудник Института зоологии имени И. И. Шмальгаузена НАН Украины и кандидат биологических наук, рассказал агентству РБК-Україна, что в Украине вдвое выросла популяция хищников — волков и лисиц. Если раньше их было около 2 тысяч, то сейчас — 4 тысячи особей.

Эксперт пояснил, что причина увеличения популяции волков — в запрете на охоту. Поэтому у некоторых животных уменьшился уровень страха перед людьми, поэтому они не чувствуют от них угрозы и подходят к населенным пунктам. Однако, вместе с этим, Виталий Смаголь считает, что угрозы для крупных городов пока нет.

