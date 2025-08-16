Нападають на домашніх тварин й переслідують людей: Хмельниччину "атакують" вовки — чому зросла популяція

На Хмельниччині активізувалися вовки: хижаки заходять у двори мешканців населених пунктів, не боячись людей. Вовки нападають на домашніх тварин та навіть почали переслідувати селян. Експерти кажуть, що популяція хижаків в Україні зросла удвічі.

Зокрема у Шепетівському районі Хмельницької області зафіксовано щонайменше 15 вовків: місцеві мисливці пропонують дозволити їх відстріл задля забезпечення безпеки людей. Про ситуацію із хижаками розповіло "Суспільне Хмельницький".

Журналісти поспілкувалися з мешканцями Шепетівського району про випадки, коли вовки виходили у села й переслідували людей. Валентина Гордійчук із села Орлинці поділилася історією, коли вовк її переслідував. Вперше жінка побачила хижака на власному городі ще у червні.

"Спочатку йшла задом, дивилася на нього. Він побачив, що я відходжу і мене став доганяти. Вовк біг навпростець до мене, собаки його притримували. І тим часом я забігла в двері і закрилася від нього", — розповіла мешканка села.

За словами жінки, її рятівниками стали собаки. Тварини гавкали на вовка, намагаючись його відлякати, й це зупиняло хижака.

Однак бували випадки, коли вовки не боялися і собак. Інша мешканка населеного пункту розповіла, що вовк перелякав її собаку, а її чоловік побачив хижака поблизу обори, де стояла худоба. Чоловік намагався налякати вовка, однак хижак виглядав, за його словами, зовсім не наляканим.

Місцевий мисливець розповів, що вовки вперше почали заходити до населених пунктів на початку 2024 року. На початку 2025 року випадки суттєво почастішали — хижаків бачили мешканці щонайменше 10 сіл.

Юрій Пікус, головний мисливець Шепетівського району, вважає, що єдиним шляхом розв'язання проблеми є надання дозволу на відстріл хижаків. Він нарахував щонайменше 15 особин на території району.

Чому зросла популяція вовків в Україні

Віталій Смаголь, провідний науковий співробітник Інституту зоології імені І. І. Шмальгаузена НАН України та кандидат біологічних наук, розповів агентству РБК-Україна, що в Україні удвічі зросла популяція хижаків — вовків та лисиць. Якщо раніше їх було близько 2 тисяч, то зараз — 4 тисячі особин.

Експерт пояснив, що причина збільшення популяції вовків — у забороні на полювання. Через це у деяких тварин зменшився рівень страху перед людьми, тому вони не відчувають від них загрози й підходять до населених пунктів. Однак, разом з цим, Віталій Смаголь вважає, що загрози для великих міст наразі немає.

