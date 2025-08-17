Британский волонтер, потерявший конечности в Покровске, решил остаться в Украине (видео)

Британский волонтер Эдвард, который потерял руку и ногу из-за удара российского дрона во время эвакуации жителей Покровска, решил навсегда остаться в Украине.

Волонтер из Соединенного Королевства по имени Эдвард уже имеет протез ноги, а в сентябре начнет протезирование руки во Львове, информирует "Суспільне".

Эдвард отметил, что снова научиться ходить является самым трудным, что он когда-либо делал.

"В конце концов, у меня нет выбора: если я не научусь ходить, я потеряю мобильность", — говорит он.

Во время реабилитации Эдвард много путешествует, был на пляже в Англии, посетил Польшу и ходил в горы в Испании и очень рад, что во время этого удалось не упасть. В дальнейшем он планирует поездки в Соединенное Королевство и Норвегию.

Мужчина надеется, что теперь его жизнь будет состоять из рассказов о приобретенном опыте, Украине и войне. Он убежден, что люди на западе должны быть более осведомленными о том, что происходит в стране.

Он не жалеет, что приехал в Украину и не жалеет, что работал на передовой, поскольку работа, которую он выполнял, была очень важной. Конечно, признается британец, с ранением было трудно смириться и он до сих пор привыкает к этому, но благодаря поддержке Украины и его друзей, он остается позитивным.

"Знаете, для меня Украина стала домом, и я не был уверен, как буду жить дальше, ведь моя жизнь была на линии фронта, и я не знал, как продолжать после того, как получил ранение. А теперь, когда у меня есть возможность остаться в Украине, иметь поддержку и одновременно продолжать помогать Украине, это стало для меня очень и очень положительным опытом", — рассказал волонтер.

По словам Эдварда, Украина стала его домом с октября 2022 года, когда он впервые приехал сюда. И уже возвращаясь в страну после ранения, он чувствует, что действительно приезжает домой.

"Я принял правильное решение остаться в Украине. Мое решение сделать Украину своим домом — правильное решение", — говорит он.

Раньше у Эдварда не было никаких связей со страной, где он сейчас живет, он вообще почти ничего о ней не знал, но сейчас он чувствует, что у Украины очень сильное будущее и хочет быть его частью.

"Я останусь здесь навсегда", — говорит британец.

Если раньше Эдвард был гуманитарным волонтером на линии фронта, то теперь планирует быть амбассадором клиники протезирования и реабилитация Superhumans, а также Украины за рубежом.

"У меня есть голос, я могу рассказать свою историю", — подчеркивает он.

Напомним, под Покровском погиб 23-летний американский доброволец Роберт "Бобби" Эдвард Питранджело. Парень посетил Украину в первые дни вторжения, был волонтером, затем вступил в ряды Сил обороны.

Фокус писал, что в прошлом году война унесла жизнь добровольца из Великобритании, боевого медика и волонтера Питера Фуше, который воевал в составе Сил обороны. В начале полномасштабного российского вторжения Питер Фуше жил в Лондоне и работал плотником, а в марте 2022 года он приехал в Украину как волонтер.