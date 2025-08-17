Британський волонтер, який втратив кінцівки в Покровську, вирішив залишитися в Україні (відео)

Британський волонтер Едвард, який втратив руку та ногу через удар російського дрона під час евакуації жителів Покровська, вирішив назавжди залишитися в Україні.

Волонтер зі Сполученого Королівства на ім'я Едвард вже має протез ноги, а у вересні почне протезування руки у Львові, інформує "Суспільне".

Едвард зазначив, що знову навчитися ходити є найважчим, що він коли-небудь робив.

"Зрештою, у мене немає вибору: якщо я не навчуся ходити, я втрачу мобільність", — каже він.

Під час реабілітації Едвард багато подорожує, був на пляжі в Англії, відвідав Польщу та ходив у гори в Іспанії й дуже радіє, що під час цього вдалося не впасти. У подальшому він планує поїздки до Сполученого Королівства та Норвегії.

Чоловік сподівається, що тепер його життя складатиметься з розповідей про набутий досвід, Україну та війну. Він переконаний, що люди на заході мають бути більш обізнаними про те, що відбувається в країні.

Він не шкодує, що приїхав в Україну та не шкодує, що працював на передовій, оскільки робота, яку він виконував, була дуже важливою. Звісно, зізнається британець, з пораненням було важко змиритися і він досі звикає до цього, але завдяки підтримці України та його друзів, він залишається позитивним.

"Знаєте, для мене Україна стала домом, і я не був упевнений, як житиму далі, адже моє життя було на лінії фронту, і я не знав, як продовжувати після того, як дістав поранення. А тепер, коли у мене є можливість залишитися в Україні, мати підтримку й водночас продовжувати допомагати Україні, це стало для мене дуже й дуже позитивним досвідом", — розповів волонтер.

За словами Едварда, Україна стала його домівкою із жовтня 2022 року, коли він вперше приїхав сюди. І вже повертаючись до країни після поранення, він відчуває, що справді приїздить додому.

"Я ухвалив правильне рішення залишитися в Україні. Моє рішення зробити Україну своїм домом — правильне рішення", — каже він.

Раніше в Едварда не було жодних зв'язків з країною, де він нині живе, він взагалі майже нічого про неї не знав, але зараз він відчуває, що в України дуже сильне майбутнє і хоче бути його частиною.

"Я залишуся тут назавжди", — каже британець.

Якщо раніше Едвард був гуманітарним волонтером на лінії фронту, то тепер планує бути амбасадором клініки протезування та реабілітація Superhumans, а також України за кордоном.

"У мене є голос, я можу розповісти свою історію", — наголошує він.

Нагадаємо, під Покровськом загинув 23-річний американський доброволець Роберт "Боббі" Едвард Пітранджело. Хлопець відвідав Україну у перші дні вторгнення, був волонтером, потім вступи до лав Сил оборони.

Фокус писав, що минулого року війна забрала життя добровольця з Великої Британії, бойового медика та волонтера Пітера Фуше, який воював у складі Сил оборони. На початку повномасштабного російського вторгнення Пітер Фуше мешкав у Лондоні та працював теслею, а в березні 2022 року він приїхав до України як волонтер.