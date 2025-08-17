В центре Киева раздавались выстрелы: в КГВА объяснили, что произошло (видео)

17 августа киевлян напугали звуки, похожие на стрельбу, раздававшиеся возле Почтовой площади. Как выяснилось позже, это часть кинопроизводства, а не военные действия.

Related video

В соцсетях распространяли видео, где, по словам очевидцев, в центре столицы были слышны звуки, похожие на выстрелы. Больше всего сообщений поступало из района Почтовой площади.

Выстрелы в Киеве: что известно

Спустя почти четыре часа после появления первых роликов Киевская городская военная администрация объяснила, что повода для паники нет.

"Сегодня на локациях в центре Киева могут раздаваться звуки, похожие на выстрелы или взрывы. События связаны с кинопроизводством и не несут угроз военного характера", — отметили в администрации.

Речь идет о съемках фильма, основанного на реальных событиях и операциях украинских воинов — в частности ГУР, СБУ и 3-й отдельной штурмовой бригады.

В КМВА призвали киевлян и военных с пониманием отнестись к таким активностям. Несмотря на войну, подчеркнули там, художники создают культурный продукт, который чтит подвиги защитников.

Напомним, 10 июля в Голосеевском районе в Киеве раздались выстрелы, полиция сообщила о теле погибшего с огнестрельным ранением.

Фокус также писал, что 8 июля в Национальной полиции также сообщали о стрельбе в столице. Выстрел в Деснянском районе прозвучал в 7 утра, мужчину нашли убитым в припаркованной машине.