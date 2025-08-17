У центрі Києва лунали постріли: у КМВА пояснили, що сталося (відео)

17 серпня киян налякали звуки, схожі на стрілянину, що лунали біля Поштової площі. Як з’ясувалося пізніше, це частина кіновиробництва, а не військові дії.

У соцмережах поширювали відео, де, за словами очевидців, у центрі столиці було чути звуки, схожі на постріли. Найбільше повідомлень надходило з району Поштової площі.

Постріли в Києві: що відомо

Майже через чотири години після появи перших роликів Київська міська військова адміністрація пояснила, що приводу для паніки немає.

"Сьогодні на локаціях у середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події пов’язані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру", — зазначили в адміністрації.

Йдеться про зйомки фільму, заснованого на реальних подіях та операціях українських воїнів — зокрема ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади.

У КМВА закликали киян та військових із розумінням поставитися до таких активностей. Попри війну, підкреслили там, митці створюють культурний продукт, що вшановує подвиги захисників.

Нагадаємо, 10 липня у Голосіївському районі в Києві пролунали постріли, поліція повідомила про тіло загиблого з вогнепальним пораненням.

Фокус також писав, що 8 липня у Національній поліції також повідомляли про стрілянину у столиці. Постріл у Деснянському районі пролунав о 7-й ранку, чоловіка знайшли вбитим у припаркованій машині.