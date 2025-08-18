Нашествие летучих мышей в Украине: как обезопасить животных и свое жилье во время сезонной миграции (фото)

В Украине началась сезонная миграция летучих мышей, и животные могут оказаться внутри жилых помещений через открытые окна. Специалисты советуют закрывать окна во время отпуска, чтобы обезопасить животных и свое жилье.

По информации Kyiv Animal Rescue Group, в Украине встречаются как оседлые, так и мигрирующие виды летучих мышей. Некоторые проводят лето в стране, другие прилетают для зимовки, а часть видов лишь пролетает через территорию. Во время миграции летучие мыши преодолевают сотни километров и останавливаются на отдых в новых местах.

Открытые окна без сеток или щели в форточках могут стать ловушкой для животных — они залетают внутрь и не могут самостоятельно выбраться. Кроме того, пребывание в помещении опасно для самих летучих мышей: они могут травмироваться, а длительное отсутствие хозяев может стать для них фатальным.

В Украине началась сезонная миграция летучих мышей Фото: Facebook В Украине началась сезонная миграция летучих мышей Фото: Facebook

Все виды летучих мышей, встречающиеся в Украине, занесены в Красную книгу из-за стремительного сокращения численности. Специалисты советуют устанавливать защитные сетки на окна или закрывать их во время отпуска, чтобы обезопасить и животных, и свое жилье.

Также в начале месяца украинский центр реабилитации рукокрылых сообщал о начале сезонной миграции летучих мышей и подчеркивал важность осторожности во время этого периода. По их данным, во время миграции животные часто попадают в опасные для себя места, а длительное отсутствие хозяев в квартирах может быть фатальным для рукокрылых. Специалисты отмечают, что даже одна закрытая в помещении летучая мышь способна привлечь других животных, увеличивая риск появления колонии.

Центр также подчеркивает важность помощи профессионалов: если несколько летучих мышей оказались в доме, не стоит пытаться их выпускать самостоятельно, а следует обращаться к специалистам.

Стоит отметить, что в конце июля в Украине по меньшей мере два человека были покусаны летучими мышами и обратились в Сумскую городскую больницу. Пострадавшим назначили антирабическое лечение, поскольку животные могут бессимптомно переносить вирус бешенства.

По информации Сумского областного центра контроля и профилактики болезней, инциденты случились, когда летучие мыши залетели в помещения и люди пытались выгнать их во двор. Заведующая отделом эпиднадзора Наталья Галушко объяснила, что укусы — это реакция самозащиты, и обычно животные не нападают на людей, если их не пугать или не провоцировать.

Также Фокус писал, что летучие мыши — единственные в мире летающие млекопитающие и часто спят, вися вниз головой. Биолог Тара Хохофф объясняет, что такая поза возникла в процессе эволюции: когда эти животные превращались из наземных млекопитающих в летающих, они сначала планировали в воздухе, подобно белкам-летягунам.