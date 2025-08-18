Нашестя кажанів в Україні: як убезпечити тварин та своє житло під час сезонної міграції (фото)

В Україні розпочалася сезонна міграція кажанів, і тварини можуть опинитися всередині житлових приміщень через відкриті вікна. Фахівці радять закривати вікна під час відпустки, щоб убезпечити тварин і своє житло.

За інформацією Kyiv Animal Rescue Group, в Україні зустрічаються як осілі, так і мігруючі види кажанів. Деякі проводять літо в країні, інші прилітають для зимівлі, а частина видів лише пролітає через територію. Під час міграції кажани долають сотні кілометрів і зупиняються на відпочинок у нових місцях.

Відкриті вікна без сіток або щілини у кватирках можуть стати пасткою для тварин — вони залітають всередину і не можуть самостійно вибратися. Крім того, перебування в приміщенні небезпечне для самих кажанів: вони можуть травмуватися, а тривала відсутність господарів може стати для них фатальною.

В Україні розпочалася сезонна міграція кажанів

Усі види кажанів, що зустрічаються в Україні, занесені до Червоної книги через стрімке скорочення чисельності. Фахівці радять встановлювати захисні сітки на вікна або закривати їх під час відпустки, щоб убезпечити та тварин, і своє житло.

Також на початку місяця український центр реабілітації рукокрилих повідомляв про початок сезонної міграції кажанів і наголошував на важливості обережності під час цього періоду. За їхніми даними, під час міграції тварини часто потрапляють у небезпечні для себе місця, а тривала відсутність господарів у квартирах може бути фатальною для рукокрилих. Фахівці зазначають, що навіть один закритий у приміщенні кажан здатен привернути інших тварин, збільшуючи ризик появи колонії.

Центр також наголошує на важливості допомоги професіоналів: якщо кілька кажанів опинилися в оселі, не варто намагатися їх випускати самостійно, а слід звертатися до спеціалістів.

Варто зазначити, що наприкінці липня в Україні щонайменше двоє людей були покусані кажанами та звернулися до Сумської міської лікарні. Постраждалим призначили антирабічне лікування, оскільки тварини можуть безсимптомно переносити вірус сказу.

За інформацією Сумського обласного центру контролю та профілактики хвороб, інциденти трапилися, коли кажани залетіли до помешкань і люди намагалися вигнати їх на двір. Завідувачка відділу епіднагляду Наталія Галушко пояснила, що укуси — це реакція самозахисту, і зазвичай тварини не нападають на людей, якщо їх не лякати чи не провокувати.

Також Фокус писав, що кажани — єдині у світі літаючі ссавці та часто сплять, висячи вниз головою. Біологиня Тара Хохофф пояснює, що така поза виникла в процесі еволюції: коли ці тварини перетворювалися з наземних ссавців на літаючих, вони спершу планували в повітрі, подібно до білок-летяг.