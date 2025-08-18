Новая волна COVID-19: в Одессе ввели карантин в больницах

В Одесской областной клинической больнице и в Одесском областном перинатальном центре введены карантинные ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19. Доступ в отделения ограничен, а для персонала и пациентов усилен санитарно-эпидемический контроль.

По информации Одесской областной клинической больницы, новые карантинные режимы предусматривают запрет посещений пациентов и ограничение доступа в медицинские отделения только для медицинского персонала и пациентов.

В Одессе ввели карантин в больницах из-за COVID-19

COVID-19: какая ситуация с заболеваемостью в Украине

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, летом обычно снижается активность респираторных вирусов, однако COVID-19 демонстрирует другую тенденцию. Уже второй год подряд в Европе и Украине наблюдается рост случаев заболевания в межсезонье. Текущие показатели заболеваемости значительно ниже, чем в прошлом году.

По данным эпиднадзора, с 4 по 10 августа 2025 года зафиксировано 1 197 случаев COVID-19, что на 74,7% больше, чем на предыдущей неделе (684 случая). В то же время за период с 14 июля по 10 августа 2025 года количество случаев в четыре раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года — 2 653 против 10 805.

В 2025 году в Украине выявлены два новых субварианта штамма Омикрон — "Nimbus" и "Stratus", которые быстро распространяются в мире. По состоянию на 14 августа зафиксирован один случай "Nimbus" и 38 случаев "Stratus". Медики сообщают, что новые варианты не вызывают более тяжелого течения болезни по сравнению с другими субвариантами.

Врачи отмечают, что у пациентов могут наблюдаться острая боль в горле, желудочно-кишечные расстройства и охриплость, хотя эти данные пока не подтверждены научно.

Симптомы субварианта коронавируса "Nimbus" Фото: Facebook / МОЗ Симптомы субварианта коронавируса "Stratus" Фото: Facebook / МОЗ

Как защититься от COVID-19

Все же лучшей защитой от COVID-19 остается вакцинация. Так, люди, которые еще не привиты, могут получить первую дозу. Также предусмотрены дополнительные дозы для групп риска — лиц с ослабленным иммунитетом или хроническими болезнями, беременных, людей старше 60 лет и работников групп повышенного риска, таких как врачи и учителя. В общем, вакцинация бесплатная в любом медицинском учреждении или через семейного врача.

Кроме того, чтобы уменьшить риск заражения, стоит носить маски в местах скопления людей, соблюдать гигиену рук и поверхностей, своевременно вакцинироваться и делать ревакцинацию при необходимости. Однако при появлении симптомов COVID-19 следует оставаться дома.

Напоминаем, что в Украине обнаружили два новых субварианта коронавируса Омикрон — Nimbus и Stratus. Однако вирусолог Алла Мироненко отметила, что большинство украинцев уже имеют базовый иммунитет от предыдущих заражений, который защищает от этих мутаций. По ее словам, с марта 2020 года подавляющая часть населения уже переболела COVID-19 хотя бы один раз.

Также Фокус писал, что новый штамм COVID-19 XFG, известный как Stratus, обнаружили у 38 человек из разных регионов Украины. Случаи зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Черниговской областях и в Киеве.