Stratus и Nimbus уже в Украине: кого сильнее "косят" новые мутации коронавируса, — врач

В Украине зафиксировали два новых субварианта коронавируса "Омикрон" — Nimbus и Stratus. Однако вирусолог Алла Мироненко успокоила украинцев, что большинство из них уже имеют базовый иммунитет, который защищает их от этих мутаций.

"К нам с марта 2020 года пришел коронавирус и за это время переболела основная масса людей, а возможно и все население, кроме очень маленьких детей, которые еще не успели сталкиваться с этим вирусом. Основная масса людей базовый иммунитет имеет, то есть уже один или два, или три, некоторые даже четыре раза переболели", — пояснила профессор Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины Алла Мироненко в комментарии "Еспресо" 15 августа.

Врач отметила, что вирус в целом меняется и "достаточно быстро" образуются много мутаций. Однако коронавирус адаптируется к организму человека и иммунной системе. Как подчеркнула Мироненко, уже это дает надежду на то, что болезнь будет протекать легко.

"Поэтому тяжелое течение заболеваний обычно есть только в группе высокого риска", — заверила она.

Напомним, в Украине, по данным Минздрава, зафиксировали один случай заболевания Nimbus и 38 случаев — Stratus. Характерный для первой мутации синдром — это острая боль в горле, также он вызывает ощущение усталости, повышенную температуру, насморк, кашель, головную боль и потерю обоняния или вкуса. Для второй мутации характерны хриплый голос и охриплость, остальные симптомы не отличаются.

Гендиректор Центра общественного здоровья Алексей Даниленко информировал, что случаи заражения штаммом Stratus зафиксировали уже в семи регионах кроме Киева. По его словам, болезнь обычно протекает легко и напоминает обычное ОРВИ. Для того, чтобы обезопасить себя от этой и другой мутаций, медики советуют соблюдать правила профилактики, в частности мыть руки и использовать антисептик, а также вакцинироваться от COVID-19.