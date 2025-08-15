Stratus і Nimbus вже в Україні: кого сильніше "косять" нові мутації коронавірусу, — лікарка

В Україні зафіксували два нові субваріанти коронавірусу "Омікрон" — Nimbus і Stratus. Однак вірусологиня Алла Мироненко заспокоїла українців, що більшість з них вже мають базовий імунітет, який захищає їх від цих мутацій.

"До нас з березня 2020 року прийшов коронавірус і за цей час перехворіла основна маса людей, а можливо і все населення, крім дуже маленьких дітей, які ще не встигли стикатися з цим вірусом. Основна маса людей базовий імунітет має, тобто вже один чи два, чи три, дехто навіть чотири рази перехворів", — пояснила професорка Київського міського центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Алла Мироненко у коментарі "Еспресо" 15 серпня.

Лікарка зазначила, що вірус загалом змінюється й "досить швидко" утворюються багато мутацій. Однак коронавірус адаптується до організму людини й імунної системи. Як підкреслила Мироненко, вже це дає надію на те, що хвороба перебігатиме легко.

"Тому тяжкий перебіг захворювань зазвичай є лише в групі високого ризику", — запевнила вона.

Нагадаємо, в Україні, за даними МОЗ, зафіксували один випадок захворювання Nimbus і 38 випадків — Stratus. Характерний для першої мутації синдром — це гострий біль у горлі, також він спричиняє відчуття втому, підвищену температуру, нежить, кашель, головний біль та втрату нюху або смаку. Для другої мутації характерними є хриплий голос і охриплість, решта симптомів не відрізняється.

Гендиректор Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко інформував, що випадки зараження штамом Stratus зафіксували вже у семи регіонах окрім Києва. З його слів, хвороба зазвичай протікає легко й нагадує звичайне ГРВІ. Для того, щоб убезпечити себе від цієї й іншої мутацій, медики радять дотримуватись правил профілактики, зокрема мити руки й використовувати антисептик, а також вакцинуватися від COVID-19.