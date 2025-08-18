Нова хвиля COVID-19: в Одесі запровадили карантин у лікарнях

В Одеській обласній клінічній лікарні та в Одеському обласному перинатальному центрі запроваджено карантинні обмеження через зростання захворюваності на COVID-19. Доступ до відділень обмежено, а для персоналу та пацієнтів посилено санітарно-епідемічний контроль.

За інформацією Одеської обласної клінічної лікарні, нові карантинні режими передбачають заборону відвідувань пацієнтів та обмеження доступу в медичні відділення лише для медичного персоналу та пацієнтів.

COVID-19: яка ситуація із захворюваністю в Україні

Як повідомляє Центр громадського здоров’я України, влітку зазвичай знижується активність респіраторних вірусів, проте COVID-19 демонструє іншу тенденцію. Вже другий рік поспіль у Європі та Україні спостерігається зростання випадків захворювання у міжсезоння. Поточні показники захворюваності значно нижчі, ніж торік.

За даними епіднагляду, з 4 по 10 серпня 2025 року зафіксовано 1 197 випадків COVID-19, що на 74,7% більше, ніж попереднього тижня (684 випадки). Водночас за період з 14 липня до 10 серпня 2025 року кількість випадків у чотири рази менша, ніж в аналогічний період минулого року — 2 653 проти 10 805.

У 2025 році в Україні виявлено два нові субваріанти штаму Омікрон — "Nimbus" та "Stratus", які швидко поширюються у світі. Станом на 14 серпня зафіксовано один випадок "Nimbus" і 38 випадків "Stratus". Медики повідомляють, що нові варіанти не спричиняють тяжчого перебігу хвороби порівняно з іншими субваріантами.

Лікарі відзначають, що у пацієнтів можуть спостерігатися гострий біль у горлі, шлунково-кишкові розлади та охриплість, хоча ці дані поки не підтверджені науково.

Як захиститися від COVID-19

Все ж найкращим захистом від COVID-19 залишається вакцинація. Так, люди, які ще не щеплені, можуть отримати першу дозу. Також передбачені додаткові дози для груп ризику — осіб з ослабленим імунітетом або хронічними хворобами, вагітних, людей старше 60 років та працівників груп підвищеного ризику, таких як лікарі та вчителі. Загалом, вакцинація безоплатна у будь-якому медичному закладі або через сімейного лікаря.

Крім того, щоб зменшити ризик зараження, варто носити маски у місцях скупчення людей, дотримуватися гігієни рук і поверхонь, своєчасно вакцинуватися та робити ревакцинацію за потреби. Однак при появі симптомів COVID-19 слід залишатися вдома.

Нагадуємо, що в Україні виявили два нові субваріанти коронавірусу Омікрон — Nimbus і Stratus. Однак вірусологиня Алла Мироненко зазначила, що більшість українців вже мають базовий імунітет від попередніх заражень, який захищає від цих мутацій. За її словами, з березня 2020 року переважна частина населення вже перехворіла на COVID-19 хоча б один раз.

Також Фокус писав, що новий штам COVID-19 XFG, відомий як Stratus, виявили у 38 осіб з різних регіонів України. Випадки зафіксовані у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Полтавській, Чернігівській областях та у Києві.