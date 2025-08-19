Набережная напротив River Mall будет доступна всем: ее незаконно присвоил ЖК в Киеве (фото)

Киевская городская прокуратура отстояла в суде право всех киевлян свободно пользоваться набережной, которую незаконно присвоили жители одного жилого комплекса. Чтобы перекрыть доступ к прибрежной полосе напротив ТРЦ River Mall, там установили шлагбаумы и ворота.

Верховный суд согласился с аргументами прокуратуры и прекратил владение частного общества на берегоукрепление в урочище Берковщина. Об этом 19 августа сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о территории вблизи ЖК на ул. Днепровской набережной, 14 в Дарницком районе, напротив торгово-развлекательного центра River Mall и открытой для всех набережной вблизи него.

"Владельцы гидросооружений устанавливали шлагбаумы и ворота, перекрывая доступ к реке людям, которые хотят там прогуляться, но не живут в жилом комплексе", — пояснили в прокуратуре.

Фото набережной, присвоенной жильцами ЖК RiverStone Фото: ЛУН

Длина набережной достигает почти 500 кв.м., и в 2020 году частное общество зарегистрировало на нее право собственности. Однако эти берегоукрепления расположены на земле площадью более 3,1 га и стоимостью более 67 миллионов гривен, которая принадлежит Киеву.

"Заявляя иск, прокурор отмечал, что регистрация права частной собственности на гидросооружения приводит к выбытию земельного участка водного фонда из собственности территориальной общины и создает жителям ограничения в беспрепятственном и бесплатном доступе к реке Днепр. Верховный Суд согласился с доводами прокурора: право собственности на гидротехническое сооружение не может быть зарегистрировано ни за кем", — отметила пресс-служба.

Набережная, о которой идет речь, на карте Фото: Киевская городская прокуратура

В ведомстве подчеркнули, что Верховный Суд "поставил точку в этом деле". Доступ к набережной напротив River Mall должны иметь все киевляне, а не только жители ЖК.

В RiverStone, как известно из соцсетей комплекса, официально не реагировали на решение суда.

Фото набережной, незаконно присвоенной ЖК Фото: Киевская городская прокуратура

