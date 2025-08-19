Набережна напроти River Mall буде доступна всім: її незаконно привласнив ЖК у Києві (фото)

Київська міська прокуратура відстояла у суді право усіх киян вільно користуватися набережною, яку незаконно привласнили мешканці одного житлового комплексу. Щоб перекрити доступ до прибережної смуги навпроти ТРЦ River Mall, там встановили шлагбауми та ворота.

Верховний суд погодився з аргументами прокуратури й припинив володіння приватного товариства на берегоукріплення в урочищі Берковщина. Про це 19 серпня повідомила пресслужба відомства.

Йдеться про територію поблизу ЖК на вул. Дніпровській набережній, 14 у Дарницькому районі, що напроти торгівельно-розважального центру River Mall та відкритої для усіх набережної поблизу нього.

"Власники гідроспоруд встановлювали шлагбауми та ворота, перекриваючи доступ до річки людям, які хочуть там прогулятися, але не мешкають в житловому комплексі", — пояснили у прокуратурі.

Довжина набережної сягає майже 500 кв.м., і у 2020 році приватне товариство зареєструвало на неї право власності. Однак ці берегоукріплення розташовані на землі площею понад 3,1 га і вартістю понад 67 мільйонів гривень, яка належить Києву.

"Заявляючи позов, прокурор наголошував, що реєстрація права приватної власності на гідроспоруди призводить до вибуття земельної ділянки водного фонду з власності територіальної громади та створює жителям обмеження у безперешкодному та безоплатному доступі до річки Дніпро. Верховний Суд погодився з доводами прокурора: право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким", — зазначила пресслужба.

У відомстві підкреслили, що Верховний Суд "поставив крапку у цій справі". Доступ до набережної напроти River Mall повинні мати усі кияни, а не лише мешканці ЖК.

У RiverStone, як відомо з соцмереж комплексу, офіційно не реагували на рішення суду.

