У Києві пролунав потужний вибух: соцмережі пишуть про замах на військового (фото, відео)

В соцмережах повідомляють про вибух у Києві в Подільському районі. За інформацією місцевої влади, здетонувала вибухівка в автівці, пофарбованої під військову, коли власник наближався до неї.

Related video

Вибух стався на паркування біля житлового будинку. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що потерпілий отримав незначні травми й відмовився від госпіталізації.

За даними КМДА, вибух стався на пасажирському сидінні автомобіля, на місце виїхали відповідні служби.

"За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля", — зазначили в пресслужбі адміністрації.

В місцевих пабліках також заявили, що вибухівка здетонувала в автівці на парковці ЖК на вулиці Івана Виговського в Подільському районі, й нібито підірвати намагалися військового.

Офіційного підтвердження тому, що авто належало саме військовому, на момент публікації новини немає.

В соцмережах повідомляють про вибу у Києві на Виноградарі Фото: скриншот Місцеві канали пишуть про вибух у ЖК на Івана Виговського Фото: скриншот

Вибух у Києві: що кажуть в поліції

В Головному управлінні Національної поліції у місті Києві розповіли, що автомобіль, за попередньою інформацією, вибухнув внаслідок детонації невідомого пристрою. Обставини з'ясовують.

"Постраждав власник транспортного засобу. Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики та інші профільні служби", — розповіли правоохоронці.

На паркуванні у Києві здетонувала вибухівка в автомобілі Фото: Поліція Києва Поліція з'ясовує обставини вибуху у Києві Фото: Поліція Києва

Нагадаємо, 5 серпня у Києві чоловік пустив газ і підірвав квартиру, коли правоохоронці приїхали затримувати його за підозрою у скоєнні злочину.

6 липня на Троєщині в Києві стався вибух в районі ТЕЦ. Міський голова Києві Віталій Кличко згодом уточнив, що вибухнула цистерна з паливно-мастильними матеріалами неподалік станції, а до ТЕЦ-6 інцидент не має відношення.