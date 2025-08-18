В Киеве прогремел мощный взрыв: соцсети пишут о покушении на военного (фото, видео)

В соцсетях сообщают о взрыве в Киеве в Подольском районе. По информации местных властей, сдетонировала взрывчатка в машине, окрашенной под военную, когда владелец приближался к ней.

Взрыв произошел на парковке возле жилого дома. В Киевской городской государственной администрации сообщили, что пострадавший получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

По данным КГГА, взрыв произошел на пассажирском сиденье автомобиля, на место выехали соответствующие службы.

"По предварительной информации, детонация произошла при приближении владельца к автомобилю", — отметили в пресс-службе администрации.

В местных пабликах также заявили, что взрывчатка сдетонировала в машине на парковке ЖК на улице Ивана Выговского в Подольском районе, и якобы взорвать пытались военного.

Официального подтверждения тому, что авто принадлежало именно военному, на момент публикации новости нет.

В соцсетях сообщают о взрыве в Киеве на Виноградаре Фото: скриншот Местные каналы пишут о взрыве в ЖК на Ивана Выговского Фото: скриншот

Взрыв в Киеве: что говорят в полиции

В Главном управлении Национальной полиции в городе Киеве рассказали, что автомобиль, по предварительной информации, взорвался в результате детонации неизвестного устройства. Обстоятельства выясняются.

"Пострадал владелец транспортного средства. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы территориального подразделения и столичного главка, взрывотехники, медики и другие профильные службы", — рассказали правоохранители.

На парковке в Киеве сдетонировала взрывчатка в автомобиле Фото: Полиция Киева Полиция выясняет обстоятельства взрыва в Киеве Фото: Полиция Киева

Напомним, 5 августа в Киеве мужчина пустил газ и взорвал квартиру, когда правоохранители приехали задерживать его по подозрению в совершении преступления.

6 июля на Троещине в Киеве произошел взрыв в районе ТЭЦ. Городской голова Киеве Виталий Кличко впоследствии уточнил, что взорвалась цистерна с горюче-смазочными материалами неподалеку станции, а к ТЭЦ-6 инцидент не имеет отношения.