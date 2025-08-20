Одна из самых заразных болезней: в Украине фиксируют вспышку опасного вируса

За год в Украине количество случаев заболевания корью выросло более чем в десять раз, и основную группу риска составляют дети до 17 лет. Медики отмечают, что главной причиной вспышек является недостаточный уровень вакцинации и быстрое распространение болезни в школах и детских коллективах, где дети тесно общаются.

По информации заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, с начала года в Украине зарегистрировали почти 1200 случаев кори, из них около 900 — дети, передает издание "Униан". Для сравнения, в прошлом году таких случаев было всего 70.

"По классификации корь — одна из самых заразных инфекционных болезней. При отсутствии вакцинации 9 из 10 детей, которые столкнутся с корью, заболеют", — подчеркнул Кузин.

Он подчеркнул, что высокий уровень заражения наблюдается именно в организованных коллективах, где дети учатся вместе и активно контактируют. Сейчас уровень вакцинации от кори, паротита и краснухи в Украине составляет 44%, и это значительно ниже рекомендованных ВОЗ 95%. Самые низкие показатели — в Киевской, Одесской и Ивано-Франковской областях.

Более того, Игорь Кузин подчеркнул важность вакцинации против полиомиелита и дифтерии. Он напомнил, что вспышку полиомиелита в Закарпатье удалось полностью ликвидировать только за три года благодаря активным мерам по прививкам. Что касается дифтерии, хотя случаи среди детей пока не регистрируют, вакцинация необходима, поскольку болезнь тяжело переносится, а уровень охвата не соответствует нормам.

Заместитель министра подчеркнул, что корь сейчас является наибольшей угрозой для детей: "Особенно важно сделать прививку при первой возможности. Уровень охвата должен быть не менее 95%, а в Украине в последние годы он в среднем 85-88%".

Он также обратил внимание на влияние мифов об опасности вакцинации, отметив, что значительную роль в повышении недоверия сыграла церковь Московского патриархата.

Напоминаем, что за последнюю неделю в Украине подтвердили 3 540 случаев COVID-19, что втрое больше, чем в предыдущий период. Несмотря на рост, нынешняя заболеваемость значительно ниже, чем в прошлом году, когда за неделю фиксировали до 15 тысяч больных.

Также Фокус сообщал, что у 60-летнего мужчины течение COVID-19 осложнилось из-за наличия нескольких сопутствующих заболеваний. Сейчас медики Львовщины ожидают от киевских специалистов данные, чтобы определить, какой именно штамм коронавируса распространяется в регионе.