Одна з найзаразніших хвороб: в Україні фіксують спалах небезпечного вірусу

За рік в Україні кількість випадків захворювання на кір зросла більш ніж у десять разів, і основну групу ризику становлять діти до 17 років. Медики відзначають, що головною причиною спалахів є недостатній рівень вакцинації та швидке поширення хвороби в школах і дитячих колективах, де діти тісно спілкуються.

За інформацією заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Кузіна, з початку року в Україні зареєстрували майже 1200 випадків кору, з них близько 900 — діти, передає видання "Уніан". Для порівняння, минулого року таких випадків було лише 70.

"За класифікацією кір — одна з найзаразніших інфекційних хвороб. За умови відсутності вакцинації 9 із 10 дітей, які стикнуться з кором, захворіють", — наголосив Кузін.

Він підкреслив, що високий рівень зараження спостерігається саме в організованих колективах, де діти навчаються разом та активно контактують. Наразі рівень вакцинації від кору, паротиту та краснухи в Україні становить 44%, і це значно нижче рекомендованих ВООЗ 95%. Найнижчі показники — у Київській, Одеській та Івано-Франківській областях.

Ба більше, Ігор Кузін наголосив на важливості вакцинації проти поліомієліту та дифтерії. Він нагадав, що спалах поліомієліту на Закарпатті вдалося повністю ліквідувати лише за три роки завдяки активним заходам із щеплення. Щодо дифтерії, хоча випадки серед дітей наразі не реєструють, вакцинація є необхідною, оскільки хвороба тяжко переноситься, а рівень охоплення не відповідає нормам.

Заступник міністра підкреслив, що кір зараз є найбільшою загрозою для дітей: "Особливо важливо зробити щеплення при першій нагоді. Рівень охоплення має бути щонайменше 95%, а в Україні останніми роками він у середньому 85–88%".

Він також звернув увагу на вплив міфів про небезпеку вакцинації, зазначивши, що значну роль у підвищенні недовіри відіграла церква Московського патріархату.

