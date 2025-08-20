Помогали родные и соседи: украинка получила первый паспорт в 45 лет

Более четырех десятилетий женщина ромского происхождения из Черкасской области прожила без документов. Ее личность подтверждали ближайшие родственники и соседи.

Related video

Свой первый паспорт Наталия получила 45 лет, и теперь у нее есть ID-карта, которая удостоверяет ее личность и подтверждает гражданство, сообщили в Миграционной службе Кировоградской и Черкасской областей.

До этого единственным документом, который у нее был, является свидетельство о рождении, полученное почти год назад.

Имея его на руках, женщина обратилась в Маньковский сектор Центрально-южного межрегионального управления Государственной миграционной службы. Поскольку никакого документа с фотографией не было, специалисты миграционной службы провели процедуру установления личности через опознание свидетелями, которыми выступили ближайшие родственники и соседи.

Ключевым этапом было также подтверждение ее принадлежности к гражданству Украины (согласно ч. 1 ст. 3 ЗУ "О гражданстве Украины").

В результате Наталия получила паспорт, а в миграционной службе констатируют, что получить такой документ можно даже в сложных обстоятельствах.

Напомним, как женщина решила обновить снимок в паспорте и почему теперь жалеет об этом. Мы также писали, что украинцев штрафуют за ошибку в паспорте.