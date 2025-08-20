Допомагали рідні та сусіди: українка отримала перший паспорт у 45 років

Понад чотири десятиліття жінка ромського походження з Черкаської області прожила без документів. Її особу підтверджували найближчі родичі та сусіди.

Свій перший паспорт Наталія отримала 45 років, і тепер у неї є ID-картка, яка засвідчує її особу та підтверджує громадянство, повідомили в Міграційній службі Кіровоградської та Черкаської областей.

До цього єдиним документом, який у неї був, є свідоцтво про народження, отримане майже рік тому.

Маючи його на руках, жінка звернулася до Маньківського сектору Центрально-південного міжрегіонального управління Державної міграційної служби. Оскільки жодного документа з фотографією не було, фахівці міграційної служби провели процедуру встановлення особи через упізнання свідками, якими виступили найближчі родичі та сусіди.

Ключовим етапом було також підтвердження її належності до громадянства України (згідно з ч. 1 ст. 3 ЗУ "Про громадянство України").

У результаті Наталія отримала паспорт, а в міграційній службі констатують, що отримати такий документ можна навіть у складних обставинах.

