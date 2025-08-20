Невакцинированные дети в школе: когда могут не допустить к занятиям — объяснение Минздрава (видео)

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что при угрозе вспышки инфекционных заболеваний руководители школ имеют законное право не допускать к занятиям детей без необходимых прививок. Для таких учеников предусмотрены альтернативные формы обучения, включая дистанционную.

Related video

Как сообщил во время брифинга главный государственный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, решение о временном отстранении от занятий основывается на законах "Об образовании" и "О защите населения от инфекционных болезней".

"Дети могут иметь постоянные или временные противопоказания к проведению прививок. В случае наличия временных противопоказаний, по решению руководителя учреждения здравоохранения, он может допустить таких детей в школу в том случае, если эпидемическая ситуация ему позволяет. Если эпидемическая ситуация является рискованной, то руководитель учреждения здравоохранения имеет право не допускать такого ребенка в школу", — отметил Игорь Кузин.

Чиновник отметил, что критическим порогом для безопасности является уровень вакцинации: "Вспышка начинается тогда, когда количество невакцинированных детей составляет более 5% среди популяции или коллектива".

По словам Кузина, лишь 2-3% детей имеют медицинские противопоказания к прививкам. Основную угрозу представляют дети, чьи родители сознательно отказываются от вакцинации из-за недостаточной информации или личных убеждений.

Напомним, что по законодательству Украины, отсутствие профилактических прививок может быть основанием для временного ограничения посещения учебного заведения во время эпидемий. Минздрав рекомендует родителям перед началом учебного года обновить прививки детям согласно национальному календарю.

Как сообщал Фокус, с 2026 года в Украине может появиться новая обязательная прививка.

Фокус также писал о том, что ученые обследовали немца, который получил 217 прививок от коронавируса.