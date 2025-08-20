Невакциновані діти в школі: коли можуть не допустити до занять — пояснення МОЗ (відео)

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що при загрозі спалаху інфекційних захворювань керівники шкіл мають законне право не допускати до занять дітей без необхідних щеплень. Для таких учнів передбачені альтернативні форми навчання, включаючи дистанційну.

Як повідомив під час брифінгу головний державний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін, рішення про тимчасове відсторонення від занять ґрунтується на законах "Про освіту" та "Про захист населення від інфекційних хвороб".

"Діти можуть мати постійні або тимчасові протипокази до проведення щеплень. У випадку наявності тимчасових протипоказів, за рішенням керівника закладу охорони здоров'я, він може допустити таких дітей до школи у тому випадку, якщо епідемічна ситуація йому дозволяє. Якщо епідемічна ситуація є ризикована, то керівник закладу охорони здоров'я має право не допускати таку дитину до школи", – зазначив Ігор Кузін.

Чиновник наголосив, що критичним порогом для безпеки є рівень вакцинації: "Спалах починається тоді, коли кількість невакцинованих дітей становить понад 5% серед популяції чи колективу".

За словами Кузіна, лише 2-3% дітей мають медичні протипоказання до щеплень. Основну загрозу становлять діти, чиї батьки свідомо відмовляються від вакцинації через недостатню інформацію або особисті переконання.

Нагадаємо, що за законодавством України, відсутність профілактичних щеплень може бути підставою для тимчасового обмеження відвідування навчального закладу під час епідемій. МОЗ рекомендує батькам перед початком навчального року оновити щеплення дітям згідно з національним календарем.

