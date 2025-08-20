Потерялась в лесу: на Киевщине спасли овчарку бойца Французского легиона (видео)

Собака в тактической шлее бегала в лесу возле села Лубянка Бучанского района. Ее поймали и передали полицейским кинологам.

Оказалось, что пес настоящий "француз". Он со своим владельцем, бойцом Французского легиона, приехал в Украину и сбежал, пока хозяин был на лечении, рассказали в Кинологическом центре полиции в Киевской области.

Пес не понимал команд, потому что приехал из Франции вместе с владельцем

"Молодого кобеля в тактической шлее заметили местные возле села Лубянка. Четвероногий имел растерянный вид, бегал кругами и избегал людей, не реагируя на команды", — рассказали кинологи.

Они заверили, что овчарку в лесу не бросят и как только поймают — будут искать чип, а до того пес будет под их опекой.

Но все закончилось хорошо уже через несколько дней.

"Пес принадлежит бойцу Французского легиона и сам родом из Франции. Владелец находился на лечении и попросил собратьев присмотреть за собакой. Во время очередного переезда пес сбежал", — распределили кинологи. Оказалось, что пес потерялся в Киеве, а нашелся аж возле Бородянки.

Как только владелец увидел видео о своем четвероногом напарнике, сразу приехал в Кинологический центр полиции в Киевской области. Собака была передана после сверки информации, предоставленной владельцем и полученной после чтения чипа.

Напомним, в Сан-Диего (США) пес по кличке Джунипер, которого оставили на привязи в парке вместе с запиской, сумел найти новый дом. История спасения тронула сердца тысяч людей.

А "Укрзализныця" официально изменила правила перевозки животных. Теперь даже большие собаки могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов — от Интерсити до купе.