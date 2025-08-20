Загубилась у лісі: на Київщині врятували вівчарку бійця Французького легіону (відео)

Собака у тактичній шлеї бігав в лісі біля села Луб'янка Бучанського району. Його піймали та передали поліцейським кінологам.

Виявилось, що пес справжній "француз". Він із своїм власником, бійцем Французького легіону, приїхав до України та утік, поки хазяїн був на лікуванні, розповіли у Кінологічному центрі поліції в Київській області.

Пес не розумів команд, бо приїхав із Франції разом з власником

"Молодого кобеля у тактичній шлеї помітили місцеві біля села Луб’янка. Чотирилапий мав розгублений вигляд, бігав колами та уникав людей, не реагуючи на команди", - розповіли кінологи.

Вони запевнили, що вівчарку в лісі не покинуть і як тільки зловлять – шукатимуть чіп, а до того пес буде під їх опікою.

Але все закінчилось добре вже через кілька днів.

"Пес належить бійцю Французького легіону і сам родом з Франції. Власник перебував на лікуванні та попросив побратимів пригледіти за собакою. Під час чергового переїзду пес утік", - розподілили кінологи. Виявилося, що пес загубився в Києві, а знайшовся аж біля Бородянки.

Як тільки власник побачив відео про свого чотирилапого напарника, одразу приїхав до Кінологічного центру поліції в Київській області. Собака був переданий після звірки інформації, наданої власником та отриманої після читання чіпу.

