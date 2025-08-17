"Не можу його залишити": пса знайшли прив'язаним у парку зі зворушливою запискою (фото)

У Сан-Дієго (США) пес на прізвисько Джуніпер, якого залишили на прив'язі в парку разом із запискою, зумів знайти новий дім. Історія порятунку зворушила серця тисяч людей і стала вірусною в мережі.

Американка Еріка Лорінг дізналася від сусідки, що в місцевому парку виявлено пса, прив'язаного до знака біля входу, і вирішила допомогти бідній тварині. Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в Instagram.

Поруч із собакою лежала записка.

"Щойно забрали його, і це виявилося занадто. Хороший пес. Не можу залишити його собі, а попередній власник не хоче його повертати. Будь ласка, допоможіть", — йшлося в ній.

Пес на прізвисько Джуніпер зустрів жінку радісним вилянням хвоста. Лорінг відвела його в машину, і він з ентузіазмом сів усередину, ніби розумів, що на нього чекає нове життя.

Оскільки Лорінг не могла взяти цуценя через іншого собаку, Джуніпер потрапив до притулку Сан-Дієго Humane Society, відомого як один із найкращих притулків США. Жінка щодня відвідувала вихованця, приносила ласощі та знімала відео для Instagram, щоб про цуценя дізналося більше людей.

Незабаром кілька сімей з різних штатів висловили бажання прихистити Джуніпера. На час очікування для нього знайшли перетримку, а потім сім'я, яка закохалася в цуценя, забрала його назовсім. Особливо швидко Джуніпер потоваришував із дитиною з нової сім'ї — тепер вони нерозлучні.

Відео про порятунок собаки набрало майже мільйон переглядів. Користувачі залишали сотні коментарів:

"Радий, що ви зняли з нього цей жахливий нашийник";

"Мене нудить від цього світу. Хотів би я забрати всіх тварин";

"Уявіть, якби хтось залишив дитину із запискою? Для мене це одне й те саме".

