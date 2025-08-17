"Не могу его оставить": пса нашли привязанным в парке с душераздирающей запиской (фото)

В Сан-Диего (США) пес по кличке Джунипер, которого оставили на привязи в парке вместе с запиской, сумел найти новый дом. История спасения тронула сердца тысяч людей и стала вирусной в сети.

Американка Эрика Лоринг узнала от соседки, что в местном парке обнаружен пес, привязанный к знаку у входа и решила помочь бедному животному. Об этом она рассказала в одном из своих видео в Instagram.

Рядом с собакой лежала записка.

"Только что забрали его, и это оказалось слишком. Хороший пес. Не могу оставить его себе, а предыдущий владелец не хочет его возвращать. Пожалуйста, помогите", — говорилось в ней.

Пес по кличке Джунипер встретил женщину радостным вилянием хвоста. Лоринг отвела его в машину, и он с энтузиазмом сел внутрь, будто понимал, что его ждет новая жизнь.

Так как Лоринг не могла взять щенка из-за другой собаки, Джунипер попал в приют Сан-Диего Humane Society, известный как один из лучших приютов США. Женщина ежедневно навещала питомца, приносила лакомства и снимала видео для Instagram, чтобы о щенке узнало больше людей.

Вскоре несколько семей из разных штатов выразили желание приютить Джунипера. На время ожидания для него нашли передержку, а затем семья, влюбившаяся в щенка, забрала его насовсем. Особенно быстро Джунипер подружился с ребенком из новой семьи — теперь они неразлучны.

Видео о спасении собаки набрало почти миллион просмотров. Пользователи оставляли сотни комментариев:

"Рад, что вы сняли с него этот ужасный ошейник";

"Меня тошнит от этого мира. Хотел бы я забрать всех животных";

"Представьте, если бы кто-то оставил ребенка с запиской? Для меня это одно и то же".

