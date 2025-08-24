"Потихоньку слышны духи осени": синоптик рассказала, какой будет погода в Украине завтра

25 августа в Украине будет преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью дожди пройдут на Полтавщине, Харьковщине, местами в Днепропетровской и Черкасской областях. Ветер ожидается западный, северо-западный, порывистый.

Уже с понедельника 25 августа в Украине начнут ощущаться "духи" осени и будет снижение температуры по ночам, а дальше снова придет жара. Об этом пишет синоптик Наталья Диденко.

"Потихоньку издалека слышны духи осени — ночной воздух свежее и свежее, на высокогорье Карпат даже уже есть небольшие "минусы". 25 августа в Украине преимущественно без осадков, лишь ближайшей ночью дожди пройдут на Полтавщине, Харьковщине, местами на Днепропетровщине и Черкасщине. Ветер ожидается западный, северо-западный, порывистый", — проинформировала синоптик.

По ее прогнозу, температура воздуха ближайшей ночью будет низкой, холодно, +7+11 градусов, в Карпатах местами +3+7 градусов, на юге Украины +8+13 градусов.

Завтра, 25 августа, днем в большинстве областей ожидается максимально +18+22 градуса, в южной части +20+24 градуса.

"В Киеве сегодня ближе к обеду набегут облака, во второй половине дня предполагается дождь. Завтра, 25 августа, в столице без осадков, температура воздуха +18+20 градусов. А на следующей неделе к нам еще придет настоящая летняя жара", — прогнозирует Наталья Диденко.

Напомним, что в Карпаты пришла зима. 24 августа на горе Поп Иван выпал снег, а температура воздуха существенно снизилась.

Также сообщалось, что по прогнозам известного синоптика Игоря Кибальчича первая прохлада начнет ощущаться уже с понедельника, 25 августа. Ведь в Украину придет антициклон с центром над Беларусью. Именно он спровоцирует в Украине высокое атмосферное давление.