"Потихеньку чути парфуми осені": синоптик розповіла, якою буде погода в Україні завтра

25 серпня в Україні буде переважно без опадів, лише найближчої ночі дощі пройдуть на Полтавщині, Харківщині, подекуди на Дніпропетровщині та Черкащині. Вітер очікується західний, північно-західний, рвучкий.

Related video

Вже з понеділка 25 серпня в Україні почнуть відчуватися "парфуми" осені і буде зниження температури по ночах, а далі знову прийде спека. Про це пише синоптикиня Наталя Діденко.

"Потихеньку здалеку чути парфуми осені — нічне повітря свіжіше й свіжіше, на високогір'ї Карпат навіть вже є невеликі "мінуси". 25 серпня в Україні переважно без опадів, лише найближчої ночі дощі пройдуть на Полтавщині, Харківщині, подекуди на Дніпропетровщині та Черкащині. Вітер очікується західний, північно-західний, рвучкий", — проінформувала синоптикиня.

За її прогнозом, температура повітря найближчої ночі буде низькою, холодно, +7+11 градусів, в Карпатах місцями +3+7 градусів, на півдні України +8+13 градусів.

Завтра, 25 серпня, вдень у більшості областей очікується максимально +18+22 градуси, у південній частині +20+24 градуси.

"У Києві сьогодні ближче до обіду набіжать хмарки, в другій половині дня передбачається дощ. Завтра, 25 серпня, у столиці без опадів, температура повітря +18+20 градусів. А на наступному тижні до нас ще завітає справжня літня спека", — прогнозує Наталя Діденко.

Нагадаємо, що у Карпати прийшла зима. 24 серпня на горі Піп Іван випав сніг, а температура повітря істотно знизилася.

Також повідомлялося, що за прогнозами відомого синоптика Ігоря Кибальчича перша прохолода почне відчуватись вже з понеділка, 25 серпня. Адже до України прийде антициклон з центром над Білоруссю. Саме він спровокує в Україні високий атмосферний тиск.