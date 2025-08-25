"Культура Украины может быть не только украиноязычной", — критик Евгений Стасиневич

Литературный критик и ведущий Евгений Стасиневич утверждает, что мысль о том, что язык определяет все в культуре — это "ответ предыдущего времени". Он утверждает, что вопрос языка "не является окончательным", и определяет писателя Николая Гоголя как "украинского классика русской литературы".

Related video

По мнению Евгения Стасиневича, стоит разделять понятия "культура Украины" и "украинская культура", поскольку в них заложены определенные различия. Об этом литературный критик рассказал во время интервью для медиа "Інтент".

"Есть тексты написанные на украинском, но к которым могут быть вопросы именно генезиса. Откуда они? Где корни?", — отметил Стасиневич.

Такие же вопросы могут возникнуть к русскоязычным текстам, а также польскоязычным, считает критик.

"Мысль, что только язык все определяет — все-таки ответ предыдущего времени. Несмотря на то, насколько сейчас подчеркнуто сильно языковой вопрос, и как нам еще надо им заниматься и в мягкой и не мягкой украинизации", — пояснил он.

По мнению Стасиневича, именно путь украинской литературы и культуры демонстрирует то, что вопрос языка "не является окончательным". Критик приводит пример писателя Николая Гоголя, который писал свои произведения на русском языке, однако у которых есть "глубокие украинские корни", достигающие времен барокко.

"Поэтому это культура Украины. Украинская культура — все-таки украиноязычная. А культура Украины может быть не только украиноязычной, но ее корни и импульсы здесь", — пояснил свое мнение критик.

В подкрепление своей мысли Евгений Стасиневич также привел пример писателя Бруно Шольца, который родился в украинском Дрогобыче, однако сейчас считается классиком польского модернизма.

"Так же можно говорить о писателях из Одессы и крымских контекстах, что это в самом широком смысле — культура Украины", — добавил критик.

По мнению Стасиневича, если писатель пишет не только на украинском языке, но и на других, например на русском, то не стоит его определять как только русского писателя. Николая Гоголя критик определяет как "украинского классика русской литературы".

"Вот прижать к стенке и спросить: оно украинское или не украинское? Не все так можно объяснить", — добавил литературовед.

В конце обсуждения этой темы Стасиневич подытожил, что есть украинская культура, которая украиноязычная, а есть "культуры Украины", которые "находятся между собой в разных связях".

Кто такой Евгений Стасиневич

Евгений Стасиневич — украинский литературный критик, литературовед, лектор, теле- и радиоведущий, а также куратор художественных проектов. Сфера его интересов охватывает украинскую и западную литературы XIX и XX веков.

Евгений Стасиневич входил в состав жюри нескольких литературных премий, в частности Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Напомним, 12 августа писатель Остап Украинец в интервью для медиа "Інтент" назвал русский язык в Одессе "языком охранников и уборщиц".

Также ранее во Львове вспыхнул языковой скандал из-за общения на русском языке.